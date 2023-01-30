Військовий відверто відповів, чи вдасться росіянам до березня взяти Краматорськ та Слов'янськ

Бахмут забезпечується двома трасами, після взяття армією РФ Соледара, одна з доріг опинилася під загрозою.

Військовий розповів, чи візьмуть росіяни Краматорськ та Слов'янськ / 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

Російські окупаційні війська намагаються штурмувати Бахмут, проте взяти місто так і не можуть. Загарбники з вересня штурмували Бахмут у "лоб" і тільки в грудні, зрозумівши, що це нереально, перемикнулася на Соледар як на більш досяжну мету.

"За півтора місяця боїв цю ціль вони таки взяли. А ось зараз у ролі наступного Соледара, тобто умовно досяжної мети, виступає Вугледар, за який точаться жорстокі бої. Це вкладається в те, що найближчою політичною метою є вихід на адміністративні кордони Донецької області. Але чи досяжна військовим шляхом політична мета? Я б сказав, що в ті терміни, які озвучені, тобто до кінця березня, однозначно ні", - розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі FreeДом.

Він зазначив, що Бахмут забезпечується двома трасами, після взяття армією РФ Соледара, одна з доріг опинилася під загрозою. За його словами, якщо росіяни прорвуться через Кліщіївку до другої траси, то в українських захисників буде більше сенсу відійти від Бахмута, аніж триматися за нього без нормального постачання гарнізонів.

"Якщо врахувати, що Бахмут вони беруть із вересня, тобто вже шостий місяць минув і поки що не взяли, то такими темпами й такими силами агломерацію Слов’янськ – Краматорськ – Костянтинівка їм доведеться брати наступних півтора-два роки. Тобто про вихід до кордону Донбасу наприкінці березня ні з якого боку не йдеться", - зауважив Дикий.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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