Військовий експерт спрогнозував, які бомби допоможуть ЗСУ прорвати оборону росіян

Як говорить відомий військовий фахівець Олег Катков, точність "розумних" бомб модифікації JDAM становить кілька метрів.

Олег Катков / скріншоти з відео

"Розумні" бомби модифікації JDAM допоможуть бійцям української армії допоможуть надійно прорвати оборону російських окупантів. Про це в коментарі 24 каналу сказав відомий військовий експерт і головний редактор порталу Defence Express Олег Катков.

Як каже фахівець, точність таких "розумних" бомб становить кілька метрів.

"Якщо їх встановити на бомбу Mark-84, вага яких приблизно 90 кілограмів, то виходить одна бомба − одна захищена вогнева точка. Одна така бомба пробиває 3,5 метра бетонних конструкцій і призначена для знищення високозахищених конструкцій", − заявив військовий експерт.

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Як каже Олег Катков, на жаль, ЗСУ не зможуть використовувати такі бомби для пусків на дистанції в 70 кілометрів – оскільки для такого потрібні високі точки пуску. Але ось на дистанцію до 40 кілометрів вони "відлітають" досить легко.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Ситуація на фронтах україно-російської війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

Військовий експерт Юрій Федоров зазначив, що ЗСУ стратегічно важливо утримати місто Бахмут на Донеччині. За його словами, на це є дві причини. Перша - у разі захоплення Бахмута окупантами вони можуть прорватися на інші напрямки. Друга полягає в тому, що зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську, тому бої за місто виснажують загарбників.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначає, що "бавовна" на території РФ буде продовжувати еволюціонувати. За його словами,"скоро майже на кожному російському підприємстві буде щось вибухати".

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