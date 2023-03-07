Одна і та сама схема: екс-депутат Держдуми РФ розповів про причини провокації в Брянській області

Технологія Кремля для утримання влади - це залякування росіян різного роду погрозами.

Путін тестує реакцію російського суспільства - Костянтин Боровий / Колаж скріншот, facebook.com

Президент країни-агресора Володимир Путін інцидентом у Брянській області намагається тестувати реакцію росіян. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий.

За його словами, технологія Кремля для утримання влади – це залякування громадян різного роду погрозами. Зокрема, Боровий звернув увагу на те, що Путін вже діяв схожим способом в 1999 році, коли балотувався на президентський пост.

"Тоді йому вдалося налякати суспільство вибухами будинків, жахами Другої чеченської війни...Одна і та ж схема. Це дивно, але їх [керівництво РФ] так виховували. Починається дезінформація - спочатку провокація, потім пропагандистська кампанія. А після цього якісь дії, що посилюють і пропагандистську кампанію, і провокацію", - зазначив Боровий.

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При цьому, на думку російського політика, Путін навряд чи використає нинішній інцидент для оголошення мобілізації.

"Не думаю, що це буде використано таким чином. Це, в першу чергу, тест для перевірки того, як будуть реагувати громадяни Росії на таку можливість", - вважає Боровий.

Як повідомляв Главред, 2 березня, російські окупанти, ймовірно спробували провести масштабну провокацію в Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У ФСБ тоді заявляли про нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками", які швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани.

Однак радник керівника офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність України до інциденту, назвавши "проникнення української ДРГ" на територію Брянської області провокацією російської влади.

"Історія про українські ДРГ в РФ-це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни хоч якось виправдати напад на іншу країну і зростаючу бідність. [ ... ] Бійтеся своїх партизан", - заявив Подоляк у Twitter.

Також повідомлялося, що мобілізовані територіальної оборони Брянської області відмовляються виконувати накази окупант. Вони скаржаться на колосальні втрати і не хочуть воювати.

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