Робили "бавовну" в РФ: у Києві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули у Брянській області

Воїни загинули під час виконання складного завдання на території країни-агресорки Росії.

У Києві попрощалися з чотирма загиблими воїнами-розвідниками/ Facebook Oleksandr Drabynko, Громадське радіо

У Києві у вівторок, 7 березня, попрощалися з чотирма героями-розвідниками, які загинули під час виконання завдання у Брянській області Росії. Юрій "Святоша" Горовець, Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк і Богдан "Аполлон" Ляговий влаштовували окупантам "бавовну" у Бєлгороді та Брянську і віддали своє життя за Україну.

Бійці загинули 26 грудня 2022 року. Поховати їх змогли лише зараз. Про це повідомляють у соцмережах.

Відспівування загиблих героїв відбулося об 11:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Там зібралися рідні, близькі та друзі загиблих героїв.

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Після панахиди труни з тілами встановили біля монументу на Майдан Незалежності, де відбулося прощання з воїнами.

Захисники України загинули 26 грудня минулого року на кордоні між Україною та Брянською областю РФ. Бійці виконували найскладніші завдання на території, підконтрольній окупантам.

У Києві попрощалися з чотирма загиблими воїнами-розвідниками/ Facebook Oleksandr Drabynko

Facebook Oleksandr Drabynko

Facebook Oleksandr Drabynko

Facebook Oleksandr Drabynko

Фото: Громадське радіо

Фото: Громадське радіо

Що відомо про загиблих воїнів-розвідників

Юрій "Святоша" Горовець – актор, мандрівник. Був націоналістом, ветераном, брав участь у роботі українських диверсійно-розвідувальних груп. Пішов захищати рідну Україну від початку Росією війни на Донбасі. У 2024 році воював в Іловайську, також захищав Маріуполь. Знайомі Юрія стверджують, що саме він керував українською ДРГ, яка заходила на ворожу територію.

Максим "Непийпиво" Михайлов – тривалий час був в українському національному русі. Як згадував про нього військовослужбовець ЗСУ Євген Карась, Михайлов був добрим і сміливим романтиком.

"Дуже колоритний, завжди у шароварах, вишиванці і з козацькою люлькою. Про те, скільки ти вбив ворогів, складатимуть легенди, як і про те, скільки дівочих сердець ти розбив", – зазначав Карась.

Тарас "Тарасій" Карпюк – після початку агресії РФ на Донбасі одним з перших пішов на фронт захищати рідну землю від окупантів. У серпні 2014 року воював в Іловайську. Під Іловайськом отримав поранення під час близького контакту з ворогом. Тоді окупант вистрілив у нього з відстані 15 метрів. Куля влучила у магазин з трасерами, ті почали вибухати. Після цього Тарасу довелося довго лікуватися. Коли почалася повномасштабна війна, він пішов захищати Батьківщину.

Богдан "Аполлон" Лягов – був наймолодшим із групи, йому було всього 19 років.

"З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість удалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на самі складні задачі, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – публікував спогади побратимів про загиблого Лягова військовий Карась.

Розстріл окупантами бійця ЗСУ за слова "Слава Україні!"

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах почало поширюватися відео вбивства окупантами українського військового за слова "Слава Уараїні!". На відео видно чоловіка, який вимовляє: "Слава Україні", після чого чути звук автоматної черги, і він падає.

"За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", – написав у мережі глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("порушення законів і звичаїв війни").

Пізніше у ЗСУ повідомили ймовірну особу розстріляного окупантами військовополоненого. За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофій Миколайович. За інформацією ЗМІ, він був багатодітним батьком – у нього було п’ятеро дітей.

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