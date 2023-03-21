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Військовий експерт пояснив, який великий мінус є у армії росіян

21 березня 2023, 02:35
В армії агресорів з РФ, каже військовий експерт Роман Світан, помітно в останні роки проникли горезвісні "понятійні, блатні манери".
російська армія, світан
Роман Світан / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Армія російських окупантів успадкувала від Радянської армії застарілу систему управління - і це є великим мінусом. Про це в інтерв'ю порталу "Гордон" заявив відомий український військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

"Негативні моменти російської армії? Стара радянська система - зашапрубла система управління, ніякого зворотного зв'язку абсолютно. Її ламати треба. Але ж вони її не зламають. Тут для нас плюс, а для них великий мінус. У росіян найжорстокіше придушення мінімального інакомисля, дуже жорстке", - зазначив експерт.

Як каже Світан, в армії агресорів помітно в останні роки проникли горезвісні "понятійні, блатні манери".

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Тобто вони звідкись [понахапалися - Главред]. Це не від Пригожина, це вже потім. Табірна країна, так. І ось це все увійшло в армію. А це вбило начисто офіцерство, вбило начисто честь і совість офіцера. Це дві несумісні речі - офіцерство і бандитизм. Це два полюси різні. А там вони змішалися. І виходить, що ця табірність просто вбила, вичистила, знищила офіцерську честь", — пояснив Світан.

Як каже фахівець, що справжній офіцер-льотчик старого гарту "ніколи в житті не скинув би бомби на мирне місто, ось просто це не вийшло б".

"Він би навіть не злетів. Не кажучи вже про все інше. Тому ми це прекрасно бачимо. Це проблеми російської армії", - підкреслив Світан.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який веде нібито колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, повідомлялося - Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", - пише канал.

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ЗСУ війна Росії та України Роман Світан
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