Винищувачі МіГ-29 навіть завдяки спеціальному радару не здатні збивати надзвукові крилаті ракети Х-22, каже Олег Жданов.

Військовий експерт Жданов пояснив, які винищувачі потрібні для знищення ракет Х-22 / колаж фото https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Винищувачі МіГ-29 навіть завдяки спеціальному доплерівському радару не можуть самостійно перехоплювати і збивати надзвукові крилаті ракети Х-22, якими російськими окупанти б'ють по Україні. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов.

МіГ-29, каже експерт, не призначений для роботи в єдиній системі управління вогнем протиракетних систем:

"Його потрібно туди інтегрувати. Для цього необхідно відповідне обладнання та програмне забезпечення, плюс модернізація самого літака і його бортової авіоніки для того, щоб вона працювала в комплексі", - сказав він.

За словами Жданова, МіГ-29 дійсно здатний засікти такі ракети, як Х-22, але через малу дальність дії доплерівського радара часу на її знищення у нього не буде зовсім.

"Це марно. Для цього є винищувачі-перехоплювачі, як Міг-31. І F-16 може працювати в спарингу з комплексом Patriot. І комплекс може наводити винищувач на ракету, і літаки можуть передавати дані про курс руху ракети і її параметри для того, щоб її могла збити протиракетна система", - підсумував експерт.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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