Але якщо російські окупанти та їхні білоруські поплічники, вважає Андрій Коваленко, зважаться на удари по Україні, то командування ЗСУ дасть гідну відповідь.

Військовий експерт пояснив, що означає Перекидання ворогами військ до Білорусі / колаж фото t.me/modmilby і соцмережі

Періодичне перекидання російськими окупантами своїх військ в Білорусь говорить про те, що вони хочуть в майбутньому отримати нові бойові частини.

Про це сказав в інтерв'ю Главреду боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

"Станом на зараз у Білорусі перебуває понад 12 тисяч особового складу росіян. Вони розміщені в різних містах, від Вітебська до Бреста. Це свідчить про їх підготовку на полігонах разом з білоруськими військами, а також про формування об'єднаних сил, які повинні стати бойовою частиною військ в майбутньому", - говорить він.

Але якщо російські окупанти та їхні білоруські поплічники, вважає Коваленко, зважаться на удари по Україні, то командування ЗСУ дасть гідну відповідь.

"Цього, звичайно, хотілося б. Але ми повинні пам'ятати серпень 2022 року, коли пуски з території Білорусі здійснювалися, зокрема, по Київщині. Тоді працювали з-300, плюс були пуски з "Зябровки". Правда, в "Зябрівці" потім щось вибухнуло, після чого все припинилося. Тобто буде пряма відповідь або прихована, може відповісти тільки командування ЗСУ. Але зрозуміло, що в разі прямої відповіді ми допоможемо росіянам не залишити шансів білорусам відсторонитися від прямої участі у війні", - говорить він.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, Спеціаліст з інформаційних технологій

Можливий напад росіян з Білорусі

Раніше Коваленко зазначав, що країна-агресор Росія готує Білорусь до наступу на Україну з півночі в березні-квітні 2023 року. Саме для цього і потрібні військові навчання, які РФ розгорнула в Білорусі.

До того командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війну. Якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, і з ними підуть білоруські війська, то вони натраплять на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави, каже він.

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