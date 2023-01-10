РФ готує військових Білорусі до наступу з півночі: військовий аналітик назвав можливу дату

Спільні військові навчання російської та білоруської армій в Білорусі – це лише тренування можливого майбутнього наступу на Україну.

РФ готує військових Білорусі до наступу з півночі, каже Коваленко / Міноборони Білорусі, скрін

Країна-агресорка Росія готує Білорусь до наступу на Україну з півночі у березні-квітні 2023 року. Саме для цього і потрібні військові навчання, які РФ розгорнула у Білорусі.

Російські окупанти хочуть до весни максимально вишколити білоруську армію до такого стану, коли вона зможе брати участь у наступальній операції. Про це розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що наступати на підготовлені, укріплені та заміновані позиції дуже важко навіть для професійної армії. Тому окупанти намагаються готувати до цього білоруських військових.

"Росіяни хочуть, щоб у березні-квітні білоруські військові могли працювати. Адже тактика і управління військами – це тривалий процес. І видно, що росіяни зараз виробляють у білоруських військових розуміння того, як відбувається управління боєм, військами у Росії. Аби і батальйони, і командири підрозділів розуміли, чого від них вимагають російські генерали", – каже Коваленко.

У той же час він наголошує, що поки що незрозуміло, чи спробує РФ знову вторгнутися в Україну з півночі з допомогою Білорусі.

"Чи буде вторгнення? Про це говорити зарано, бо спочатку мають спрацювати ще кілька факторів. І лише готовності військ до наступу тут буде мало", – зазначає військовий аналітик.

Раніше Коваленко оцінив ймовірність атаки РФ у січні. Він зазначає, що найближчим часом не варто очікувати наступу російських окупантів з північного напрямку – з Білорусі. Водночас військовий аналітик пояснив, що під ширмою "сил Союзної держави" Росія бачить білоруських військових, які виконують накази російських генералів.

Нагадаємо, командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війну. Якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави, каже він.

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