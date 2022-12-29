"Чекають несподіванки": командувач оборони Києва пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війну

У Білорусі є 20 тисяч військових, яких можуть кинути на війну. РФ може додати до них 10 тисяч своїх військових, але для успіху агресорів цього мало.

Командувач оборони Києва пообіцяв Білорусі "сюрпризи" у разі вступу у війну/ Міноборони Білорусі, УНІАН, "Влад Тайм"

Якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави.

Проте поки що не спостерігається готовність Білорусі прямо вступити у війну проти України. У той же час на території РБ не зібрано достатньо російських та білоруських сил, які могли б піти в наступ на Україну. Про це розповів командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що країна-агресорка Росія намагається втягнути Білорусь у війну і змусити білорусів піти "тим шляхом, де немає дороги назад". Проте, як показують спостереження, білоруси воювати не хочуть, каже Павлюк.

Він розповів, що станом на цей час у Білорусі є близько 20 тисяч військових, які потенційно можуть вступити у війну проти України. РФ може додати до них ще 10 тисяч російських військових. Проте для успішного наступу цього мало, зазначає командувач оборони Києва.

"А якщо підуть, то там і залишаться. У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не тільки зупинити, а й знищити. Дуже багато буде несподіванок, якщо вони вирішать піти [в наступ]", – зазначає Павлюк.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, командувач Силами оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше розповідав, що російські окупанти продовжують військові приготування на території Білорусі, однак ЗСУ їх відстежують і вживають усіх необхідних заходів.

Раніше політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначав, що Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що говорити про наступ Росії з боку Білорусі поки передчасно, адже там немає достатнього обсягу військових формувань окупантів.

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