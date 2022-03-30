Україна не стріляє по військових об'єктах на території Росії: Арестович назвав причину

Олексій Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Попри те, що Росія регулярно бомбить різні цивільні і військові об'єкти України, наші Збройні сили взагалі не завдають ударів у відповідь по військових цілях на території Росії.

Журналіст BBC під час інтерв'ю попросив уточнити радника глави Офісу президента, чи є у ЗСУ можливість наносити удари по території Росії. Якщо так - то чому тоді цього не роблять.

За словами Арестовича, у Збройних Сил України є відповідна зброя, яка могла б стріляти по військових об'єктах Росії. Однак можуть бути негативні наслідки.

"Є можливість. Але це буде величезний аргумент для тих, хто каже, що українці-агресори. Навіщо їм додавати мотивації?",- пояснив Арестович.

читайте такожРосія готує провокацію: хочуть використовувати жителів Херсона для захоплення КиєваРаніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів. Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

Після інциденту у росіян почалася паніка - у соцмережах Воронежа і Бєлгорода почали з'являтися повідомлення про те, що результат вибуху – це нібито робота "українських ДРГ". Пізніше в росЗМІ повідомили, що причиною вибухів під Бєлгородом, попередньо, став людський фактор.

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