"Росія прийде до нас ще раз": експерт назвав головну причину бажання РФ знищити Україну

Якщо нинішня війна не остання, то нам доведеться і далі жити з усвідомленням того, що російські окупанти прийдуть до нас ще раз.

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Експерт назвав головну причину бажання РФ знищити Україну/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Війна України проти країни-агресорки Росії буде продовжуватися доти, поки РФ не зрозуміє і не прийме те, що у нас різна історія, різне бачення історії та різні долі.

Якщо нинішня війна не буде останньою, то нам доведеться і далі жити з усвідомленням того, що Росія прийде до нас ще раз. Таку думку висловив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун під час чату на Главреді.

"Допоки Росія не зрозуміє, що у нас різна історія та різне її бачення, різні долі, ця концептуальна війна буде продовжуватися. Україна для Росії – це полуда на очах і постійне доведення того, що Росія має фейкову історію і походження. Вона не має тої правдивої історії, на яку вона може спиратися. Тому для Москви знищення України – це концепція життєвого існування. Сподіваюся, що це остання війна, бо інакше нам доведеться і далі жити з усвідомленням того, що Росія прийде до нас ще раз", – сказав Ягун.

Він зазначив, що війна була неминучою. Експерт наголосив, що 400 років ми постійно перебуваємо в стані війни з Росією – або холодної, або гарячої. Росія ще з царських і догетьманських часів намагалася нас узяти під контроль, ще до Хмельницького.

"Знищивши Новгород, як останній оплот Київської Русі, і захопивши Казань, Росія рушила спочатку потужною силою, а потім і гібридною на Україну. Їй було конче потрібне захоплення України, тому що існування Російської імперії без України було неможливим. Це все легалізувалося за Петра І, Катерини та інших царів. Тобто ми постійно перебували в боротьбі з Росією – або відкритій, або закритій, або партизанській, або ще якійсь. Це було помітно і у ХХ столітті, і під час Першої, і під час Другої світових воєн", – зазначив Ягун.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна в Україні

Нагадаємо, Сили оборони розповіли про наступ ворога. Упродовж останньої доби на Таврійському напрямку українські війська продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Зокрема, за цей період Збройні сили України знищили 460 російських окупантів і 49 одиниць військової техніки ворога, у тому числі два самохідних міномети "Тюльпан".

ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку. З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.

Раніше повідомлялося, що Росія мобілізувала до 100 тисяч зеків для війни в Україні. За даними державної статистики та правозахисників, Росія звільнила до 100 000 ув'язнених і відправила їх воювати в Україну – це набагато більше, ніж було відомо раніше.

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