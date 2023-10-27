Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

У Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти відправили додаткові маневрені групи на тимчасово окуповані території Донецької області.
У ЦНС заявили, що йдеться про три додаткові групи російських "силовиків". Вони вже почали діяти у підконтрольному окупантам Донецьку.
За даними Центру, поліцаїв відправили з Росії для пошуку членів українського підпілля, а також вилову "уклоністів" або дезертирів з РФ, які знаходяться у захоплених інтервентами районах Донецької області.
"Гастролери вже працюють в Донецьку й далі будуть пересуватись іншими захопленими населеними пунктами", - йдеться у публікації.
Працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки, активність телефону. Також відомо, що особлива увага "приділяється тим, хто не має російського паспорта".
Нагадаємо, що РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волновахи та Донецька. Побудувавши залізницю із прямим сполученням, окупанти хочуть "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".
У центрі Донецька пролунав потужний вибух. Удар припав по будівлі окупаційної адміністрації "глави" т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна. Повідомляється, що всього було випущено три ракети.
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