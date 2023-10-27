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Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

Альона Вороніна
27 жовтня 2023, 13:55
Через проходження циклону погода в Україні буде дощовою, місцями з грозами. Вітри будуть настільки сильними, що можуть падати дерева і легкі конструкції.

Погода, природа, осень, дождь
Погода в Україні – українців попередили про штормову погоду на вихідні/ ua.depositphotos.com

Погода в Україні на вихідні 28-29 жовтня буде з дощами та сильним вітром. На нашу державу насувається південний циклон "Armin".

Цей циклон спричинить штормову погоду по всій країні у суботу, 28 жовтня. Сильні пориви вітру будуть вночі у західних областях, вдень на більшій частині території держави. Ці пориви досягатимуть 17-22 м/с. У північних, центральних і західних областях вони місцями сягатимуть 25-27 м/с. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Водночас він закликав українців бути обережними, адже вітер, який рухається з такою швидкістю, може наробити біди.

"Така швидкість вітру може призвести до падіння дерев, легких конструкцій, пошкодження дахів і ліній електропередач. Будьте дуже уважні та обережні під час перебування на вулиці, не паркуйте автомобілі під високими та старими деревами! Проходження циклону також супроводжуватиметься випаданням дощів, у південних та східних регіонах місцями з грозами. Температурне тло збережеться аномально високим", – розповів Кібальчич.

Погода в Україні 28 жовтня

У суботу, 28 жовтня, у західних областях будуть йти помірні дощі, вдень місцями також спостерігатимуться невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 15-20 м/с, вночі та у першій половині дня місцями пориви 25-27 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +10…+15.

Північні області також накриє дощ. Він буде помірним, але у деяких місцях значним. Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень західний, 17-22 м/с, місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +9…+14.

Дощ також накриє і центральні регіони нашої держави, але він буде йти лише вночі, а вдень істотних опадів не очікується. Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень західний, 17-22 м/с, місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +14...+19.

У південній частині країни вночі та вранці будуть йти короткочасні дощі, місцями з грозами. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +18...+23.

У східних областях вночі та вранці будуть йти дощі, місцями з грозами, вдень істотних опадів не очікується. Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень південно-західний, 17-22 м/с, на Харківщині місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +16…+21.

Погода в Украине 28 октября
Погода в Україні 28 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 жовтня

У неділю, 29 жовтня, у західних областях опадів не очікується, але буде мінлива хмарність. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18.

У північних областях мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14.

У центральних областях також не передбачається опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +13…+18.

Південні регіони та Крим будуть з малохмарною погодою, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +17…+22.

Без опадів також буде на сході нашої держави. Вітер західний, вночі 15-20 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +11…+16.

Погода в Украине 29 октября
Погода в Україні 29 жовтня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якою може бути погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, якою може бути погода на Новий рік 2024. Метеоролог Вазіра Мартазінова зазначила, що в останні роки зими в Україні "йдуть одна за одною" – вони неймовірно схожі. Так, "погода в грудні, як і в листопаді, практично не буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому році". За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним і практично без опадів.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Цієї зими погода в Україні буде значно теплішою від норми, і сам період холодів буде коротшим, каже синоптик.

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