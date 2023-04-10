Військового назвали колаборантом: на Миколаївщині боєць ВСУ зажадав зняти прапор України з магазину

За словами місцевих, раніше підприємці не вивішували український прапор аж до стабілізації ситуації на фронті.

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На Миколаївщині вибухнув скандал через прапор України / gur.gov.ua, скріншот

У селі Прибужжя Миколаївської області чоловік зажадав від власників магазину зняти український прапор, який повісили перед входом в торговий заклад.

Він зазначив, що магазин не є державною установою і нагадав, що на інших подібних будівлях немає прапорів. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

"Ти його заробив, що повісив? Це державна установа? Повісьте собі вдома", - сказав чоловік. При цьому у відповідь його назвали колаборантом.

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У свою чергу власники магазину обурилися і вважають претензії необґрунтованими. Власниця магазину заявила, що вона українка і в повному праві вішати національний прапор.

Що кажуть місцеві жителі

Чоловік на ім'я Євген, який вимагав зняти з магазину прапор України в Миколаївській області, є діючим військовим ЗСУ. Про це сказали у відеозверненні жителі місцевої територіальної громади, пише Фокус.

За їх словами, боєць ЗСУ Євген брав участь у захисті Маріуполя. У його родині двоє рідних братів захищають Батьківщину від російських окупантів.

За їх словами, чоловік є ветераном бойових дій і в ході бесіди з власниками торгової точки нагадав, що українська символіка повинна висіти виключно над державними об'єктами.

Місцеві жителі також відзначили, що підприємці, в магазині яких сталася історія, не вивішували український прапор аж до середини березня 2022 року, поки не стабілізувалася ситуація на фронті в Миколаївській області.

"Чи пропонував він Вам зняти український прапор і повісити російський? Ні! А якби до нас зайшли росіяни? Тоді б ви повісили другий прапор. Ви дочекалися, коли у нас все стало добре і тоді прапор з'явився. Заробіть його", - додали місцеві жителі, які вирішили записати відеозвернення на захист Євгена.

Нагадаємо, у Житомирській області священик УПЦ МП вдарив по голові дитину, яка тримала в руках прапор України.

За словами очевидців, Московський церковник вдарив по голові 12-річного хлопчика, а ще одну дитину - штовхнув.

Раніше український боксер напівсередньої ваги Данило Заморило завоював золоту медаль на 27-му Міжнародному турнірі з боксу в Литві. Отримувати нагороду він вийшов з прапором України на плечах, проте довго простояти з національним прапором на п'єдесталі він не зміг.

Вже через кілька секунд після того, як спортсмен піднявся на п'єдестал, до нього підійшли представники організаторів, які попросили його зняти український прапор.

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