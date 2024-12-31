Сили та єдності: подружжя Зеленських привітало українців з наступаючим

Володимир та Олена Зеленські вважають, що 2024 рік став ще одним кроком на шляху до справедливості, до чесного миру, до перемоги, до життя без війни.

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Подружжя Зеленських привітало українців з наступаючим / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Що сказали Зеленські:

Праця і сміливість усього народу наповнювали 2024 рік

Побажали українцям сили в новому році та єдності

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська привітали українців із прийдешнім Новим роком, зазначивши, що 2024-ий рік став ще одним кроком до нашої перемоги. Про це йдеться в тексті привітання, опублікованому в телеграм-каналі президента.

"Наш 2024-й. Кожен його день, здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожним, хто захищає, хто працює, хто зміцнює і допомагає. Праця і сміливість, людяність і принциповість усього народу наповнювали цей рік. А ще - турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще, незважаючи ні на що", - йдеться в тексті привітання. відео дня

Володимир та Олена Зеленські вважають, що 2024 рік став ще одним кроком на шляху до справедливості, до чесного миру, до перемоги, до життя без війни.

Президент і перша леді побажали українцям сили в новому році та єдності.

Останні нововведення Зеленського

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно було звільнено відразу двох керівників ОДА. Відправлені у відставку голови Київської ОДА та Полтавської ОДА.

Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади голови Київської міської військової адміністрації. Замість цього глава України на цю посаду призначив Тимура Ткаченка.

Також стало відомо, що президент Зеленський призначив військового омбудсмена. Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, наголосив глава держави.

Не так давно глава України також звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Держслужбовець подав у відставку після справи з фіктивними інвалідностями.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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