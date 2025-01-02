Зрив окупації трьох обласних центрів та закінчення війни: головне з інтерв'ю Зеленського

Зеленський наголосив, що вибори в України можуть відбутись лише після закінчення гарячої фази війни та не виключив можливість їх проведення в 2025 році.

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Головне з інтерв'ю Зеленського / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео​, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський

Чого чекати від Трампа

Яким буде "справедливий мир" для України

РФ планувала окупацію Запоріжжя, Сум та Харкова

Позиція новообраного президента США Дональда Трампа може бути вирішальною для закінчення війни в Україні. Однак, Україна розраховує на справедливий мир без територіальних подарунків для Росії.

Главред зібрав головне головні заяви президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

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Чого чекати від Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може стати рішучим союзником у боротьбі проти Володимира Путіна.

"Трамп може бути рішучим. Я думаю для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він здатен бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна... Справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна", - сказав Зеленський.

Зеленський охарактеризував Трампа як сильного та непередбачуваного лідера, висловивши сподівання, що ця непередбачуваність буде спрямована насамперед на Росію. На його думку, Трамп щиро прагне завершити війну.

Зеленський також зазначив, що його взаємодія з Трампом минулого року була позитивною, а команди обох лідерів підтримують постійний контакт.

"Зустрічі вже були у керівника мого офісу (Андрія Єрмака - ред.) Є контакти у міністра закордонних справ. Окремо є контакти у нашого міністра оборони", - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що перемога Трампа на виборах свідчить про його силу як політичного лідера.

"Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така нам перемога над агресією Росії і потрібна. Його впевненість в допомозі Україні і знайти ці важелі впливу", - додав український президент.

Зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на плідну співпрацю з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації 20 січня, підкресливши важливість спільного бачення шляхів завершення війни в Україні. Він очікує на зустріч із Трампом найближчим часом і зазначив, що, попри увагу нової адміністрації до внутрішніх питань, серед міжнародних пріоритетів залишатимуться Україна та Близький Схід.

"Трамп сказав мені: "Одним з перших візитів я буду очікувати саме вас". Він сказав, що для нього пріоритет закінчити війну і він буде це робити", - повідомив глава України.

Президент України підкреслив, що план Трампа щодо завершення війни має збігатися з українським баченням.

"Я б хотів, щоб цей план, який буде пропонувати Трамп, збігався з нашим баченням. А по-іншому не може бути. Ми Україна - це наша незалежність, наша земля та наше майбутнє",- сказав він.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що план Трампа щодо врегулювання конфлікту має відповідати українським інтересам, а контакти з російською стороною в перші місяці роботи нової адміністрації можуть стати підґрунтям для завершення гарячої фази війни. На завершення президент акцентував увагу на важливості досягнення справедливого миру.

"Для нас важливо - справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати, але як що буде, я не знаю, бо багато чого залежить від партнерів", - зазначив президент.

Що означає "справедливий мир" для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що поняття "справедливий мир" нерозривно пов’язане з перемогою, а територіальна цілісність і незалежність України не можуть стати предметом поступок для Росії

Зеленський зауважив, що тема миру активно обговорюється як союзниками України, так і країнами, які ще не визначилися зі своєю позицією. У 2025 році Україна прагне об'єднати ці держави навколо своєї мети, але вирішальна роль залишається за США.

"Європейці прямо дуже сильно дивляться на думку президента Сполучених Штатів. Сьогоднішнього нового президента США. Від нього багато чого залежить", – каже Зеленський.

За словами президента, "мир" не означає жодних територіальних поступок Росії. Важливим є те, яким шляхом буде досягнута ця мета.

"Коли ми говоримо про "справедливий мир", це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки. Недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це дуже важливо", – вказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив значення сильної армії, зазначивши, що амбіції Путіна залишити Україну 40-50-тисячне військо, адже з такою армією Росія зруйнує Україну.

Для України "справедливий мир" передбачає інтеграцію до ЄС, а також гарантії безпеки, найкращим варіантом яких є членство в НАТО.

Про переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на переговори. За його словами, Путін постійно шукатиме приводи уникати діалогу, доки не знайде того, хто погодиться на капітуляцію.

"Він пропонує юридично закріпити втрату наших територій, скоротити армію до 40-50 тисяч осіб та ухвалити парламентом нейтральний статус України. Це означає відмову від НАТО та інших альянсів. Я думаю, він може піти на перемовини тільки для того, щоб мати можливість повернути знову. Давайте чесно, перемовини з Україною для РФ, це в принципі програш Росії", — зазначив Зеленський.

Президент також пояснив, що для Росії це не є перемогою, адже це не ультиматум, коли ворог контролює столицю і диктує умови життя.

"Вони не досягли завдання, поставленого Путіним, тому для нього це справді не перемога", — додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки без участі Сполучених Штатів Америки не можуть бути достатньо надійними для України.

"Справедливий мир для нас - це розуміння, що ми в ЄС і коли, розуміння, що у нас є сильні потужні гарантії безпеки, НАТО - краще для нас.. Не хотілось би зараз давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США - слабкі гарантії безпеки для України," - заявив Зеленський.

Як приклад, він згадав ізраїльську модель безпеки, зазначивши, що Ізраїль здатний відбивати сотні ракетних атак без членства в НАТО, але завдяки підтримці авіації союзників, зокрема США та Великої Британії.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Зеленський також наголосив, що подібні гарантії безпеки Україні наразі ніхто не пропонував.

Про наступ РФ на Запоріжжя, Суми та Харків

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне запобігання планам Росії окупувати Харків, Суми та Запоріжжя у 2024 році. Він висловив вдячність військовим та місцевим жителям за їхню рішучість і протидію ворожим намірам.

Зеленський підкреслив, що одним із ключових досягнень України цього року стало зупинення трьох масштабних операцій РФ, спрямованих на захоплення цих регіонів.

"Напевно, одне з найголовніших, якщо брати осінь-зиму 2024 року, це зрив операцій РФ по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни… всі молодці… держава це пройшла у 2024 році. І цей зрив відбувся, і це українські міста, і українські люди. Я б хотів передусім подякувати людям, які в цих містах. Вони пройшли серйозне випробування" - сказав Зеленський.

Здобутки України

Глава держави також підсумував головні здобутки України у 2024 році. Президент наголосив, що найважливіше для України — це її люди. Він висловив гордість за те, як народ проявив себе з початку повномасштабного вторгнення, зазначивши: "Головне, що ми зберегли Україну. Це був найбільший виклик. Іноді хочеться забутися, але я пишаюся тим, як ми все подолали".

"Починаючи з січня, багато речей зроблено. Я пам’ятаю, як ми боролися з Конгресом США за допомогу Україні. Це відбулося у 2024 році, а боролися з 2023-го. Це велика та багатомільярдна підтримка, яка нам допомогла. Ми розпочали підписання безпекового угод з країнами-партнерами. Саме у першій половині 2024 року ми підписали з більшістю країн G7. Загалом з 24 зі 27 країн світу. Це дало Україні без перебільшення $40 млрд підтримки, зброю, гуманітарку, енергетику. Це конкретні речі, які були у 2024 році", – сказав він.

Курс України в ЄС і НАТО

Крім того, Зеленський виокремив важливе рішення, яке визначило майбутнє країни в європейському контексті, зокрема відкриття Європейським Союзом реальних і юридичних перемовин у червні цього року.

"Вважаю, що серйозне здобуття щодо НАТО рішення в Вашингтоні про 5 додаткових Patriot. Не всі дійшли поки що, але рішення позитивне, і незворотній наш курс у НАТО, який підтримали країни", – пояснив він.

Про миротворців в Україні

Україна підтримує французьку ініціативу щодо розміщення миротворчих сил, але наголошує, що ця місія повинна стати частиною інтеграції до НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що миротворча операція має базуватися на ширшій міжнародній коаліції, а участь лише Франції чи однієї-двох країн є недостатньою.

За словами Зеленського, юридичне виключення України з процесу вступу до НАТО створить серйозні ризики.

"Юридично ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми не маємо права це зробити. Так само не можна юридично визнавати, що ми не будемо в НАТО, бо тоді ми ніколи не будемо там. Це дуже небезпечно", - підкреслив президент.

Він також зазначив, що ідея миротворчої місії обговорювалася з президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом. Трамп позитивно оцінив ініціативу, однак участь США в місії поки не підтверджена.

Президент підкреслив, що невеликий контингент миротворців не буде ефективним.

"Якщо говоримо про серйозний контингент... Наприклад, про Одеський регіон, наприклад, про Францію, то вони повинні говорити не просто про контингент, але й про флот. Як повітряний, так і морський. Тобто така присутність це не про кількість людей, але й технології, кораблі, літаки тощо", - зазначив він.

Він також висловив упевненість у підтримці цієї ініціативи з боку Великої Британії та інших країн, хоча деякі держави утримуються від публічних заяв через страх перед тиском Росії.

Про ситуацію на фронті

Східна ділянка лінії фронту залишається однією з найскладніших. Протягом січня планується докласти максимум зусиль для стабілізації ситуації.

Російські війська мають певний прогрес на цьому напрямку, що обумовлено значною концентрацією сил саме тут у порівнянні з іншими зонами.

"Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація фронті. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей," - сказав Зеленський.

Він додав, що стабілізувати обстановку можна не лише за допомогою озброєння, а й завдяки військовим, які наразі проходять підготовку, та батальйонам, що отримують оснащення за кордоном.

"Тобто ми десь розуміємо приблизно, що в січні ми маємо все це отримати і згідно з нашими шляхів стабілізації фронту мають наші військові це виконати. Є таке завдання. подивимось, але на це розраховуємо", - підкреслив він.

Про повторний напад Росії

Україна повинна забезпечити себе зброєю та сильною армією, аби унеможливити повторне вторгнення Росії. Лише так можна стримати російського диктатора Володимира Путіна.

Президенту поставили запитання, що саме необхідно для запобігання повторній агресії з боку Росії.

"Ви повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, який зупинить Путіна. Зупинить за фактом. Або він знатиме, що у вас це є і це буде превентивно працювати", - відповів глава держави.

Коли відбудуться вибори в Україні

В Україні наразі діє воєнний стан, що унеможливлює проведення президентських і парламентських виборів. Президент Володимир Зеленський нагадав, що за Конституцією вибори можуть відбутися лише після завершення війни.

"Або нам треба змінювати законодавство. Одна зміна щодо президентських виборів, інша – щодо парламентських. Різні зміни, але під час воєнного стану цього не може бути", – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що після закінчення строку повноважень президента, до проведення нових виборів, глава держави продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до законодавства.

"Все це прописано. Так само як з парламентом, і президент, і парламент є легітимною владою, поки не з'явиться новий президент або новий парламент", – сказав глава держави.

Зеленський припустив, що у 2025 році, за умови завершення гарячої фази війни з сильною позицією України, наявності потужної армії, сучасного озброєння та гарантій безпеки, можна буде розглядати питання скасування воєнного стану і визначення парламентом дати виборів.

"Я маю на увазі, що після того, як закінчується воєнний стан, то чекати роки до виборів – не потрібно", – наголосив глава держави.

Водночас президент підкреслив, що Україна не погодиться на вимоги "спочатку вибори – потім переговори", які може висувати Росія. Зеленський наголосив, що Путін прагне капітуляції України, що є категорично неприйнятним для нашої держави.

Зеленський також повідомив, що міжнародні партнери, включно з новообраним президентом США Дональдом Трампом, шукають шляхи для завершення гарячої фази війни, що дозволить відновити мирний процес і створити умови для скасування воєнного стану та проведення виборів.

Про другий термін

Президент України Володимир Зеленський поки не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін, оскільки наразі зосереджений на інших завданнях.

"Мені здається, що я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне - це вже друге питання. Мені здається, вдруге не так страшно, як вперше", - відповіла Зеленська.

Перша леді, відповідаючи на запитання про можливість участі Зеленського у виборах, зазначила, що не хотіла б усе життя перебувати в такому емоційно-фізичному стані. Водночас найважчим для неї досі залишається початок війни.

"З цього боку я міркую так: якщо починаються вибори, значить гаряча фаза війни закінчилася, це вже позитивний знак, і там мені вже байдуже. Там будь-який вибір я підтримаю і буду радіти, мабуть", - додала перша леді.

Зеленський підкреслив, що не обговорює зі своєю дружиною питання про другий термін, адже його головним пріоритетом зараз є досягнення перемоги, миру та спокою для України.

"Я не знаю, я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то, напевно, тоді я буду дивитися на це (участь у виборах - ред.) більш позитивно. Тільки так я можу відповісти. Для мене це не у фокусі сьогодні, це не мета для мене сьогодні", - додав він.

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