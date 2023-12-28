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Під час удару по "Новочеркаську" в порту було судно з краденим українським зерном - ЗМІ

Яна Ставська
28 грудня 2023, 23:32
Поки не ясно, чи отримав суховантаж якісь пошкодження.
Під час удару по 'Новочеркаську' в порту було судно з краденим українським зерном - ЗМІ
У ніч на 26 грудня стався вибух на "Новочеркаську" у Феодосії / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Крим.Реалія

Під час удару ЗСУ по ВДК Новочеркаськ у порту Феодосії було ще одне судно - яке неодноразово фігурувало в скандалах з перевезеннями краденого українського зерна.

Як пише проект Радіо Свобода "Крим Реалії", під час вибуху в порту Феодосії був суховантаж під прапором Танзанії. Це суховантаж SAN COSMAS (IMO 9274343, MMSI 677033900). Станом на вечір четверга 28 грудня він як і раніше знаходиться в порту Феодосії.

Поки не ясно, чи отримав суховантаж які-небудь пошкодження в результаті удару, відзначають журналісти.

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Балкер SAN COSMAS змінював назву у 2023 році. Однак номер IMO залишився незмінним: 9274343. Цей же номер мало судно, неодноразово помічене у заходах в кримські порти, воно фігурувало у скандалі, пов'язаному з перевезеннями краденого українського зерна - LAODICEA.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив поразку великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2: 30. саме в цей день країна-агресор відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не говорять про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують нанесений удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Більш того, Наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвухсотілся" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував в нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що" Новочеркаськ " згорів дотла, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Юрія Гната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

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війна в Україні ЗСУ Новочеркасск війна Росії та України
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