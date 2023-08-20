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У Львові на вагнерівців чекає "різанина": експерт оцінив ймовірність удару РФ з півночі

Олексій Тесля
20 серпня 2023, 17:32 оновлено 20 серпня, 17:50
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Олександр Коваленко не вірить, що найманці ПВК Вагнера здатні на глибокі прориви з Білорусі.
Російські військові, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко оцінив загрозу удару з півночі / Міноборони РФ, скріншот

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко скептично оцінив ймовірність удару найманців ПВК Вагнера по території Західної України.

"Просто уявіть собі "вагнерівців" у Львові. Це ж буде різанина! Там з ними станеться невідомо що. Вони ж врешті-решт не лемінги, не самогубці", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт не вірить, що найманці ПВК Вагнера здатні на глибокі прориви з Білорусі вглиб території України.

"Вони здатні тільки на диверсійно-терористичну діяльність. Вони діятимуть у прикордонній смузі. Не забувайте, що у нас зараз досить висока концентрація сил на північному плацдармі, щоб протидіяти таким загрозам. Ці сили сконцентровані саме на контрдиверсійній діяльності в тому числі. У нас один з кращих на сьогодні дослідів контрдиверсійної діяльності. Ми майже щодня в прикордонній смузі, звичайно, переважно північно - східного напрямку, проводимо контрдиверсійні заходи і знищуємо диверсійні групи росіян", - додав Коваленко.

Дивіться відео - чат Олександра Коваленка в Главреді:

Раніше в ISW оцінили загрозу від ПВК Вагнер. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, два вертольоти повітряно-космічних сил Білорусі 1 серпня перетнули повітряний кордон Польщі. Білоруські війська проводили спільні навчання з бойовиками ПВК Вагнер. Вертольоти летіли дуже низько, тому польським засобам стеження виявити їх було складно.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Інші новини:

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