Під Львовом на хокейному матчі масово отруїлися діти

Отруєння дітей / Evercare

У Львівській області в місті Новояворівськ сталося масове отруєння дітей.

10 дітей поскаржилися на погане самопочуття, а 4 з них госпіталізували в лікарню.

"11 грудня близько 21:00 надійшло повідомлення про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на "льодовій арені" в Новояворівську Львівської області", - повідомляє Оповіщення цивільного захисту.

До лікарні зі скаргами на погане самопочуття звернулося 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини в задовільному стані.

Попередній діагноз - отруєння невідомою речовиною.

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Наразі причини та обставини отруєння встановлюються. За даним фактом повідомлені відповідні служби.

Отруєння дітей

Зазначимо, нещодавно в одній зі шкіл Вишгородського району поблизу Києва прямо під час уроків трапився жахливий інцидент. У восьми школярок різко погіршилося самопочуття. До них довелося викликати "швидку". У підсумку з'ясувалося, що дівчатка отруїлися.

Двоє восьмикласників знайшли на звалищі пляшечки з рідиною. Нічого не запідозривши вони принесли їх в клас.

Потім їм надумалося перелити рідину в іншу ємність, під час чого вона і розлилися на парту. У класі піднявся різкий запах спирту.

Крім того, в Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла, інша - потрапила до лікарні.

Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися.

Також раніше Сумах дві 16-річні школярки також отруїлися таблетками. Підлітки були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.

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