У Львові чоловік на всю гучність включив пісні Шатунова і пошкодував про це

У центрі Львова чоловік включив на повну гучність пісні російського виконавця Юрія Шатунова. Його довелося втихомирювати за допомогою поліції.

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Фанату Юрія Шатунова доведеться заплатити штраф / колаж Главред,

У центрі Львова місцевий житель вирішив поностальгувати по босоногому дитинству і включив на повну гучність пісні нині покійного і скандально відомого своїми проросійськими поглядами попспівака (і колишнього соліста низькопробної попгрупи "Ласковый май") Юрія Шатунова. Відео інциденту опублікували в Мережі.

На зауваження сусідів і очевидців чоловік відреагував надагресивно, так що на місце інциденту довелося викликати поліцейський патруль. Патрульні пропонували порушнику добровільно поїхати до відділку, але той відмовився.

Але фанат Шатунова почав грубіянити і копам. Так що в результаті його скрутили і затримали.

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До слова, в Україні у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону російської музики у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та у медіа. Щоправда, штраф невеликий - до 70 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх годинах перед смертю.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко", - сказав чоловік.

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