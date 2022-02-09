Замість весілля - похорон: у Києві чоловік прострілив голову коханій

Убивство на Оболоні сталося 7 лютого, знайомі не вірять, що Григорій міг навмисно вбити Аліну / Колаж Нацполіція, Facebook

У понеділок, 7 лютого, на столичній Оболоні сталася трагедія - 43-річний киянин застрелив свою цивільну дружину. 37-річна жінка померла на місці, а чоловікові загрожує до 15 років у в'язниці.

ЗМІ з'ясували, що загиблу звали Аліна Кривцова, а її вбивцю - Григорій Козинець. Обидва - корінні кияни. Вони багато років жили на одній вулиці, але в різних будинках – всього в 400 метрах одне від одного.

Чоловік був приватним підприємцем, займався ремонтом і обслуговуванням автомобілів, а останнім часом неофіційно працював у столичному таксі Гранд, пише Obozrevatel. Жінка була завідувачкою відділом в супермаркеті Сільпо, який знаходиться в торговому центрі Smart Plaza на Оболоні.

Пара була знайома вже вісім років. У обох за плечима залишився невдалий шлюб, у кожного – діти.

Знайомі не вірять, що Григорій міг навмисно вбити Аліну. Про їхні стосунки знали всі, а родичі чоловіка вже давно говорили про те, що парі вже варто було б одружитися.

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У день трагедії Аліна прийшла додому до Григорія. Він жив у квартирі зі своєю 69-річною матір'ю, старшою сестрою та її донькою.

"Пара закрилася в його кімнаті, пили алкоголь і розмовляли. За словами Григорія, за два дні до цього він знайшов у кімнаті покійного батька пістолет і вирішив похвалитися перед коханою. Дурів, знімаючи і ставлячи на запобіжник, але раптово прогримів постріл. Куля влучила жінці в голову", - розповіло джерело видання.

Чоловік одразу ж зателефонував до швидкої допомоги та поліції, проте медики вже нічим не змогли допомогти - поранення в голову виявилося смертельним.

Григорій стріляв зі стартового пістолета, переробленого для відстрілу патронів травматичної дії.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), і якщо суд визнає Григорія Козинця винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, в Італії 81-річний пенсіонер застрелив 67-річну доглядальницю з України. Жінка доглядала за ним та його сестрою. Хоча давно не сходилася характером з чоловіком.

Крім того, в Італії загинула ще одна українка - 61-річна Наталія Киричок. Її вбив чоловік - 80-річний Віто Канжіні. Подружжя прожило разом 17 років і раніше нечасто сварилося, але нещодавно чоловіка почав ревнувати. Він зарізав жінку.

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