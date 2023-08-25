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ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів росіян та вибили їх із позицій

Юлія Куришко
25 серпня 2023, 17:50 оновлено 25 серпня, 18:07
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За останню добу втрати ворога склали 273 особи, зазначив Тарнавський.
ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів росіян та вибили їх із позицій
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку/ колаж: Главред, фото: 17-та ОТБр імені Констянтина Пестушко

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку за останню добу.

"Таврійський напрямок. Рух Сил оборони продовжується. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1327 вогневих завдань", - повідомив командувач у Telegram.

Відомо, що за останню добу втрати ворога склали 273 особи. З них безповоротних - 109, поранених - 160. У полон потрапили четверо.

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"Зокрема, 6 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ готуються прорвати другу лінію оборони росіян на півдні. Першу лінію оборони ЗСУ прорвали після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове, наголосив Олександр Коваленко.

ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку та відкинули окупантів із позицій. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області.

Зеленський розповів, чому ЗСУ не можуть перекинути всі сили на південь. Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.

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війна в Україні контрнаступ ЗСУ
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