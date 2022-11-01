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Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення Кабміну

1 листопада 2022, 15:57

Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови НАК Нафтогаз України.

Вітренко
Юрій Вітренко звільнений з Нафтогазу рішенням Кабміну / УНІАН

Юрій Вітренко звільнений з посади голови правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України.

Відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні Кабінет міністрів України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко Telegram.

При цьому він також розповів про те, хто може зайняти місце Вітренка в НАК Нафтогазі.

"Кабмін звільнив Юрія Вітренка. Новим главою "Нафтогазу", швидше за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - підкреслив Гончаренко.

Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення Кабміну
/ Скріншот

Зміна голови правління Нафтогазу

Раніше повідомлялося про те, що новим керівником Нафтогазу, стверджують співрозмовники журналістів, повинен стати чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Відзначається, що Вітренко повинен бути звільнений Наглядовою радою НАК Нафтогаз. Якщо ради немає, відставку може провести Кабмін.

Для призначення Чернишова на посаду голови Нафтогазу, Рада спочатку повинна його звільнити з посади міністра. Ймовірно, Чернишова призначать виконуючим обов'язки, а з часом він повноцінно очолить компанію.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його повинен звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренко на час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним главою компанії", - підкреслив один зі співрозмовників.

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Нафтогаз Юрій Вітренко Олексій Чернишов
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