Вікіпедія визначила найкрасивіші природні пам'ятки України

Кращі пейзажі України 2021 року: видовищні фото / wikilovesearth.org.ua

Фотоконкурс "Вікі любить Землю" 2021 визначився із 10 найкращими фотографіями. На цих фото – природоохоронні території України, які отримали високі оцінки від журі IX конкурсу.

Про найкращі 10 фото, відзначених журі фотозмагання "Вікі любить Землю" у 2021 році, мовиться на сайті конкурсу. Його мета – створення великої фотобази українських природних пам'яток і заповідних територій у Вікіпедії.

Цього року фотографи з України були особливо активними. 330 фотографів відправили понад 11 тисяч знімків. Більше відправили тільки німці. Проте, обрали лише 10 найкращих фотографій. Ось вони:

Раніше Главред же писав, що в соціальній мережі Instagram з'явилася офіційна сторінка України. Вона повністю англомовною, щоб охопити якомога більше іноземної аудиторії.

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