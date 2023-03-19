Варшава може вступити у війну з Росією: посол Польщі назвав важливу умову

Польський дипломат підкреслив, що якщо фундаментальні цінності його країни опиняться під загрозою – у них не буде вибору.

Посол Рощишевський заявив, що Польща буде вимушена вступити в конфлікт з РФ / ua.depositphotos.com

Посол Польщі у Франції Ян Емерик Рощішевський заявив, що у разі програшу України у війні з країною-окупантом Росією, Варшава може вступити у конфлікт.

"Україна сьогодні має захистити свою незалежність. А якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт", - сказав Росцішевський в ефірі французького телеканалу LCI, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.

Польський дипломат додав, що якщо фундаментальні цінності його країни опиняться під загрозою – у них не буде вибору.

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Посол Рощишевський заявив, що Польща буде вимушена вступити в конфлікт з РФ / скріншот

У свою чергою посольство Польщі у Франції прокоментувало заяву Рощишевського, зазначивши, що деякі ЗМІ неправильно її інтерпретують.

"Ретельне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що не було жодного оголошення про пряму участь Польщі у війні, а лише попередження про наслідки, які може мати поразка України – можливість Росії атакувати або залучити у війну балтійські країни та Польщу", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, 16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

"Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їхнє місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

До слова, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що війна в Україні – це питання місяців. Він підкреслив, що для перемоги над РФ підтримка Заходу має залишатись на стабільно високому рівні.

"Це, швидше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу", - сказав Блащак.

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