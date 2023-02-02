"Весь світ бореться проти зла майже рік": Зеленський про війну з Росією

Президент України зазначає, що зараз весь світ об'єднаний для боротьби зі злом, як ніколи раніше.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і весь вільний світ повинні зробити так, щоб вже наступного року всі могли в молитві дякувати за порятунок від зла.

Під час Національного молитовного сніданку в США Зеленський зазначив, що весь вільний світ бореться проти зла вже майже рік.

Президент додав, що зараз світ об'єднаний, як ніколи раніше. Героїчні солдати України вже завдають поразки злу на полі бою.

"Чи сталося це тільки завдяки зусиллям людей? Чи були наші молитви почуті? Я впевнений, що так. Але дії людей потрібні. Треба діяти, щоб сказати, що Господь підпирає тебе. І ми - Україна, США і весь вільний світ - повинні разом зробити все, щоб наступного року на Національному молитовному сніданку ми змогли помолитися вже просто з вдячністю за порятунок від зла", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України зазначають, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, по даному напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити всі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

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