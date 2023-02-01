Дуда порадив Зеленському ідеальне місце для підписання капітуляції РФ

Анждей Дуда заявив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, проте це неможливо

Дуда Зеленський Алея Слави Київ 23 серпня / Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі.

31 січня польський президент зі своєю дружиною прибули до Латвії. У Ризі він зустрівся з поляками, які проживають в країні, і розповів їм про недавню розмову з президентом України, пише WPROST.pl.

Він зазначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, проте це неможливо, тому що вона нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу.

"Я кажу: Володимир, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас - коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять всі ті роки радянського і російського впливу і цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняєтеся", - згадав Дуда.

Переяславська угода з Москвою 8 січня 1654 року гетьман Богдан Хмельницький скликав військову раду в Переяславі. Вона увійшла в історію як Переяславська. Точні результати Переяславської ради були згодом втрачені і переписані істориками, тому рішення, прийняте Радою, трактується по-різному. У Радянському трактуванні історії цю подію подавали як "возз'єднання" з Росією і ставило їй пам'ятники.

Прогнози щодо завершення війни РФ проти України

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