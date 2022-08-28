"Окупанти відчують результати": Зеленський розкрив секрет таємної наради щодо ситуації на фронті

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Російські військові обов'язково відчують наслідки секретного засідання в подальших діях захисників України.

Глава держави в відеозверненні зазначив, що на нараді були присутні представники сектору оборони та безпеки.

Були представники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямів захисту України.

Видео дня

"Всі питання, які ми розглядали, важливі, але закриті. Розглядати їх я не можу. Але окупанти відчують їх наслідки в подальших діях наших захисників", - підкреслив Зеленський.

Таємна нарада Зеленського

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у таємному режимі провів нараду з представниками силових відомств.

Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід-сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

Читайте також: