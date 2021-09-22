Вакцинація в Україні: Голубовська розповіла, кому можна почекати зі щепленням

"Якщо не хворів - треба йти й проходити курс вакцинації" / УНІАН

Люді, котрі перехворіли на коронавірус у важкій або середній формі можуть не прищеплювати терміново, але повинні це зробити через 6 місяців.

Як розповіла провідний Київський інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю Дмитру Гордону, людям, які не хворіли на COVID-19, робити щеплення потрібно обов'язково.

"Обов'язково треба робити щеплення, якщо людина не хворіла. Не потрібно бігати здавати антитіла. Якщо не хворів - треба йти й проходити курс вакцинації", — повідомила інфекціоніст.

Також Голубовська ще раз нагадала, що вакцинація не гарантує людині, що вона не захворіє. Вона гарантує лише те, що хвороба буде протікати не у важкій формі та не призведе до драматичних наслідків.

Читайте такжеВчені визначили найефективнішу вакцину проти штаму COVID-19 "Дельта""Слово "гарантія" взагалі не люблю. Не можу навіть сказати його. Імовірність того, що Ви отримаєте важкий перебіг хвороби зменшується", – сказала інфекціоніст і зазначила, що щеплення від COVID-19 діє так, як вакцина від грипу.

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Нагадаємо, раніше лікар-пульмонолог Світлана Гук заявляла, що якщо людина заразилася грипом або іншим респіраторним захворюванням, то є ймовірність, що вона не підхопить коронавірус.

Також ми повідомляли, що глава МОЗ Віктор Ляшко допускає в Україні примусову вакцинацію від коронавірусу.