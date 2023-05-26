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Конфлікт Пригожина і Герасимова: Жданов пояснив втечу ПВК Вагнера з Бахмута

Олексій Тесля
26 травня 2023, 14:47 оновлено 26 травня, 15:43
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У Бахмуті окупанти РФ проводять операцію з ротації військ, пояснив Олег Жданов.
Пригожин, Жданов
Олег Жданов пояснив істерику ватажка ПВК Вагнера / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Однією з причин виведення бандформувань ПВК Вагнера з Бахмута Донецької області є те, що ватажок цього угруповання Євген Пригожин бачить, як "військо, яке він курирує, множать на нуль", заявив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Щоб його хоч трохи зберегти, він поспішав оголосити про те, що Бахмут узятий – мовляв, мавр зробив свою справу, мавр може йти. Адже без багнетів Пригожин – ніхто і звати його ніяк. Тому він дуже поспішає вивести хоч когось", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Пригожин розуміє, що не сьогодні-завтра "вагнерівці" закінчаться чисто фізично, не виключає експерт.

відео дня

"У відео, яке Пригожин виклав вранці 25 травня, мова йде всього лише про ротацію. Зараз у Бахмуті Генеральний штаб російських окупаційних військ проводить операцію з ротації військ, заводячи туди свіжі сили. Швидше за все, росіяни намагатимуться відновити наступ на Часів Яр. Пригожин, природно, теж повинен змінити своїх людей - не можуть же бійці сидіти в Бахмуті вічно, їх потрібно вивести хоча б на відпочинок. Але Пригожин подає це як загрозу – мовляв, "все, ми встали і йдемо", — зазначив співрозмовник.

Разом з тим він упевнений, що дозвіл на виведення будь-яких російських військ з Бахмута може дати тільки керівництво Генштабу РФ.

"Тому Пригожин так себе і поводить. Фактично він розголошує частину військової таємниці про дислокацію російських військ, їх подальші дії, по суті, він зливає нам інформацію. Таким чином, Пригожин намагається примусити Герасимова до виконання його вимог", — додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

Більше новин:

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