'Вагнерівців' у Білорусі мало для нападу на Україну - Зеленський

Президент України не вважає загрозою перекидання "вагнерівців" у Білорусь.

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Зеленський відреагував на "Вагнер" у Білорусі / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Telegram

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні.

Зеленський на прес-конференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не можу сказати, наскільки вагнерівці комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - наголосив Зеленський.

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Президент пояснив, що багатьох найманців "Вагнера" знищили військові Збройних сил України, тому на Москву пішло порівняно небагато із них.

Крім того, він додав, що українська армія вважає, що ситуація на півночі країни "незмінна і контрольована" і повторення вторгнення неможливе.

"Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - додав президент.

"Заслання" Пригожина у Білорусь

Нагадаємо, що у Росії Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців". Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною. Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

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