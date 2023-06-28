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Зеленський зібрався знизити податки для українців, але є нюанс

Тарас Сидоржевський
28 червня 2023, 16:10 оновлено 28 червня, 16:11
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Такі зміни мають відбутися вже після війни, наголошує президент, адже нині питання зниження податків не на часі.
Владимир Зеленский
Зеленський під час виступу у ВР 28 червня / Скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Верховній Раді заявив, що хотів би знизити податки в Україні. Але це, за його словами, потягне посилену відповідальність. Також він наголосив, що в Україні слід мінімізувати контакти громадян з чиновниками.

"Україні для перемоги потрібен новий раціональний податковий договір між державою та суспільством та реальна легалізація майна. Наша мета - це податкова без податківців, митниця - без митників", - заявив президент з трибуни.

Зеленський, обговорюючи тему реформи податкової служби та митниці, заявив, що виступає за зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.

При цьому, такі зміни мають відбутися вже після війни, оскільки зараз, "у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами", Україна собі цього дозволити не може.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.

"Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе ... зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав президент.

Дивіться повний виступ Володимира Зеленського в Раді 28 червня

Що ще заявляв президент у Раді

Під час свого виступу у Верховній Раді у середу, 28 червня, на День Конституції України, гарант запропонував ідею доктрини для України. Першим пунктом стане перемога над країною-окупантом Росією і відновлення територіальної цілісності.

"Коли говоримо про перемогу України в цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України - це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Ніякої частини України ми не залишимо ворогові", - зазначив президент.

Глава держави акцентував увагу на тому, що Україна ніколи не піде на заморозку війни з агресором Росією. Київ дотримується своєї власної формули миру.

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