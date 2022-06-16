У Запорізькій області спалахнув хімзавод: чи існує загроза для мешканців

У Запорізькій області загорівся хімзавод / фото ДСНС

Увечері в четвер, 16 червня, сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" в місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, повідомляє Запорізька ОВА.

Пожежники локалізують загоряння складських приміщень площею 600 кв м., дані щодо постраждалих наразі уточнюються.

Ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.

Раніше Главред повідомляв, що російські агресори у тимчасово окупованому місті Токмак навантажили повний броньований автомобіль вкраденими в українців плазмами, роутерами і мішками з аграрною продукцією, але потім трагікомічно звалилися в річку молочна.

"У Токмаку потрапила в аварію, перекинулася і впала в річку машина з накраденим майном. Очевидці повідомляють, що в броньованому авто були плазми, роутери і агромешки. Машина звалилася в річку молочна", ‒ зазначено в повідомленні.

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