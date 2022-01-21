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У січні ГТС може зіткнутися з дефіцитом природного газу - експерт

21 січня 2022, 18:17

Володимир Гноєвий висловив сумнів, що цей дефіцит вдасться покрити за допомогою імпорту газу.

Українська ГТС
Експерт розповів про ризики для ГТС / УНІАН

Вже в січні нинішнього року ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" може зіткнутися з дефіцитом природного газу для балансування системи і коштів для закупівлі цього газу, заявив в ефірі ток-шоу Energy Freedom заступник голови правління з природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів Володимир Гноєвий.

"Ще наприкінці грудня, під час останнього похолодання, ПСГ могли видавати 100-110 мільйонів кубічних метрів на добу. Зараз такі можливості вичерпані - підземні сховища працюють приблизно на 90 мільйонів кубічних метрів на добу. Тому цілком можливо, що в певні дні січня дефіцит ресурсу може скласти від 10 мільйонів і вище. Його необхідно буде покривати, в тому числі за рахунок балансування", - зазначив експерт.

Крім того, Володимир Гноєвий висловив сумнів, що цей дефіцит вдасться покрити за допомогою імпорту газу.

"В опублікованих у ЗМІ листах Оператор ГТС скаржиться, що його фінансова ліквідність вже на межі. І вже на початку лютого Оператор може зіткнутися з дефіцитом фінансового ресурсу для закупівлі газу", – додає він.

Представник Асоціації назвав позитивними змінами те, що з 19 січня Оператор ГТС нарешті почав закуповувати газ для балансування на "Українській енергетичній біржі". На його думку, це зробить процес балансування більш прозорим.

Експерт нагадав, що на адресу Оператора ГТС неодноразово звучали звинувачення в наданні фіктивної послуги учасникам ринку – замовникам послуги транспортування. Такі звинувачення були підтверджені результатами перевірки НКРЕКП, уточнив він.

"В актах перевірки був зафіксований факт, що в червні-липні 2020 року Оператор отримав близько 600 кубометрів газу, попри це згідно з актами із замовниками обсяг наданих послуг балансування в цей період перевищив 900 кубометрів газу", - додав Володимир Гноєвий, посилаючись на документи регулятора.

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