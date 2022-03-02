Окупанти під Києвом вбили лікаря, яка намагалася врятувати життя дитини

Російські окупанти під Києвом вбили молодого лікаря Марину Калабіна, яка намагалася врятувати пораненого.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в Facebook.

Відомо, що жінка була лікарем-анастезіологом в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікарем від Бога".

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника в лікарню з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!", - написав Ляшко.

Міністр звернув увагу, що тільки вранці у вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

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Але того ж дня - чергова смерть українського лікаря.

"Ідіть ви окупанти нах*й разом зі своїм кораблем! Ми Вам цього не пробачимо!",- не стримуючи емоцій резюмував Ляшко.

У Центрі, де працювала Марина, кажуть, що вона завжди буде для лікарів "прикладом безмежної відданості своїй професії, милосердя і мудрості".

"Ми завжди будемо пам'ятати її невгамовну життєву енергію, життєрадісність, високі духовні та етичні якості. Її світла пам'ять назавжди збережеться в наших серцях", - сумують колеги-лікарі.

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Нагадаємо, Росія 24 лютого почала військову операцію проти України. Російські війська обстрілюють ракетами мирні українські міста. ЗСУ та інші силові структури української держави продовжують відбивати атаки агресора.

28 лютого пройшли перші переговори України і Росії щодо ситуації з війною. Як розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, сторони знайшли ряд тем, за якими намітили попереднє рішення. Представники вирушили в свої столиці для консультацій.

Очікуються нові переговори, які повинні пройти на польсько-білоруському кордоні.

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