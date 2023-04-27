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У Пригожина істерика, він шукає виправдання невдачам окупантів у Бахмуті - експерт

Ангеліна Підвисоцька
27 квітня 2023, 23:35 оновлено 27 квітня, 23:41
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Російські окупанти намагаються виправдати свої невдачі поганими погодними умовами.
Бахмут, Олександр Коваленко, Бахмут
Пригожин в істериці через невдачі в Бахмуті / Колаж фото соцмережі, скріншот з відео

Російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут Донецької області. Вони кидають на цей напрямок величезні сили, але досі так і не змогли домогтися "успіху". Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який втратив у Бахмуті велику кількість "вагнерівців", вже істерить через ці невдачі. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє 24 канал.

Зараз окупанти виправдовуються поганими погодними умовами. При цьому Пригожин в паніці через анонсований великий український контрнаступ.

"Погодні умови дійсно впливають на майбутній контрнаступ. Але Пригожин користується не дуже перевіреними даними. Зараз він більше демонструє ті проблеми, які у них виникають не тільки в місті, а й навколо", — сказав Коваленко.

відео дня

За даними експерта, попри велику кількість окупантів у Бахмуті, у "вагнерівців" великі проблеми з флангами. Пригожин перемістив частину своїх бойовиків в центр міста, щоб посилити штурм. Однак тепер фланги стали більш вразливими. Коваленко зазначив, що навіть у Бахмуті окупантам не вистачає сил.

Він додав, що у росіян відсутня раціональність використання росіян. Під час Українського контрнаступу або навіть системних контратак окупаційна армія може посипатися. Це суттєво змінить ситуацію на фронті.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

Інші новини:

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