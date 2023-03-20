У ЗСУ назвали 2 основні завдання українських військ на 2023 рік

Російські загарбники намагаються захопити нові території, щоб створити там "буферні зони" і завадити звільненню Україною окупованих територій.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв назвав 2 основні завдання українських військ на 2023 рік/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Українські військові у 2023 році спрямують усі зусилля на те, щоб стримати подальше просування окупантів та не допустити захоплення ворогом нових територій України.

Захисники нашої держави матимуть цього року два основних завдання: нанести противнику такі втрати, щоб він виснажився, та проводити звільнення окупованих територій. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Нам необхідно, по-перше, виснажити противника та нанести йому максимальні втрати в живій силі та техніці. По-друге, наростити власний бойовий потенціал та створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення окупованих територій. Також ми будемо продовжувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Північного та Південно-західного напрямків", – зазначає Наєв.

Він також сказав, що верхівка влади країни-агресорки Росії не відмовилася від ідеї повністю захопити територію всієї України. Зараз російські окупанти намагаються просунутися вперед на Донеччині та Луганщині, щоб захопити повністю ці два українські регіони.

"Водночас на інших тимчасово окупованих територіях, а саме в Херсонській та Запорізькій областях, проводить обладнання оборонних рубежів та нарощує угрупування за рахунок мобілізованих. Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб забезпечити "безпеку" для вже "включених до складу РФ" окупованих територій України", – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Війна в Україні

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що "великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог. Окупанти не досягають поставлених цілей, наприклад, з тактичного захоплення Бахмута. У них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара.

У ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом всього за один день. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що лише за добу росіяни втратили 96 окупантів убитими, ще 153 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що українські військові за умови ідеального сценарію можуть здійснити великий наступ на окупантів навесні цього року, і упродовж 2023-го зачистити свої території від загарбників. Але вихід на кордони 1991 року може не зупинити війну повністю – на це здатні лише війська НАТО.

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