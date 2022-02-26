У ЗСУ дали детальну інструкцію по боротьбі з російськими окупантами для українців / ua.depositphotos.com

Українські військовослужбовці пропублікували для українців детальну інструкцію з приводу того, як ті можуть і повинні боротися з російськими окупантами. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки.

2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.

3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог, не шкодуйте ліс, спаліть його ‒ новий виросте на кістках окупанта.

4. У кого в наявності ескалатори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!

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5. До уваги власників зброї з оптичним прицілом, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі ‒ по обстановці.

6. Знімайте покажчики на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог ‒ ні. Якщо запитують, де знаходимося-проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.

7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засинайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.

8. Якщо є інформація, що ворог на підході, підпалюйте солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога складеться думка, що населений пункт вже обстріляний. Це допоможе виграти трохи часу", - йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них — троє дітей.

"За оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них — 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", - написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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