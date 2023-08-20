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У Повітряних силах пояснили, які пілоти навчатимуться на F-16 у Британії, а які - у Швеції

Дмитро Відоменко
20 серпня 2023, 08:47 оновлено 20 серпня, 08:47
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Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук заявив, що в Британії на F-16 навчатимуться випускники 2023 року, а в Швеції – 2016-го.
F16, пілот
За словами командування ПС ЗСУ, і в Швеції, і в Великобританії, досить гнучка система підготовки./ колаж Главред, фото "Арміяінформ" і ua.depositphotos.com

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук заявив, що вчитися на західних винищувачах F-16 у Великобританії будуть українські пілоти, що випустилися з училищ у 2023 році. Таку заяву він зробив в ефірі телемарафону.

"Я як командувач повітряними силами розумію, що наше майбутнє за молодими пілотами. Тому до Великобританії на навчання поїхали випускники 2023 року", – сказав він.

А ось у Швеції вчитимуться літати на західних літаках пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року, зазначив офіцер.

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За словами Олещука, і в Швеції, і в Великобританії, досить гнучка система підготовки. І саме тому там до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.

Передача F - 16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на голову МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона дозволити нам відправити винищувачі F-16 в Україну. Велика подяка держсекретарю Блінкену за хорошу і оперативну співпрацю", - написав глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра в соцмережі Х.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

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