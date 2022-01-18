"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життя

Гендиректор компанії озвучив свій прогноз.
Гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла дав прогноз про ситуації з COVID-19 у світі.
В інтерв'ю La Repubblica він заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років.
"Я не хочу здатися песимістом, але я вважаю, що нам доведеться протягом декількох років жити з вірусом, який дуже важко викорінити. Він поширився по всьому світу, може заразити одну і ту ж людину кілька разів і мав стільки мутацій, що ми заново відкрили Грецьку абетку", - зазначив Бурла.
На питання журналіста, чи означає поява нового штаму коронавірусу Омікрон кінець пандемії, він відповів, що поки "сказати цього не може ніхто".
читайте такожВ Україні за добу виявили понад 6 тисяч випадків зараження коронавірусом, багато госпіталізацій"Питання не стільки в тому, зникне вірус чи ні, скільки в тому, чи зможемо ми повернутися до нормального життя. Я думаю, що у нас це вийде, ймовірно, навесні. Завдяки всім наявним у нашому розпорядженні засобам: тестам, дуже ефективним вакцинам і лікам", - резюмував Бурла.
Раніше гендиректор Pfizer зазначив, що з часом в країнах буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.
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