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"План" України вдарити по РФ на річницю війни: Подоляк озвучив справжню мету сенсаційної новини

Марія Тупік
24 квітня 2023, 18:25 оновлено 24 квітня, 18:33
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Радник керівника ОП пояснив, що такі публікації з обов'язковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію
Михайло Подоляк, Крим
Михайло Подоляк, Крим / Офіс президента України, УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію про те, що 24 лютого 2023 року, в річницю повномасштабного російського вторгнення, Україна готувала масовані удари по Москві.

Подоляк відповів у Twitter, що глава ГУР Кирило Буданов нібито наказав одному зі своїх офіцерів "готуватися до масованих ударів з використанням всього, що є в ГУР", пише видання The Washington Post.

"В черговий раз бачимо дивну медіа/сенсацію... "на річницю війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що у неї є, але партнери відмовили", – конспірологічно повідомляють шановні американські ЗМІ. Звичайно, без деталей і без логіки. І тому відразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян тікати? Скасувала б потребу в зброї?",- зазначив Подоляк.

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Радник керівника ОП пояснив, що такі публікації з обов'язковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію – "формують громадську думку в західних столицях, ніби Україна нерозумна, інфантильна і імпульсивна країна, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю".

"Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання. Але це не змінює суті: Україна взагалі інакше все бачить. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях і різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це головні складові успішних контрнаступальних операцій і мінімізації втрат. Може, досить грати в відмовки і підкилимну realpolitik, поки йде війна і гинуть люди?",- резюмував Подоляк.

Удар ГУР по Москві - що відомо

Українське військове керівництво розглядало варіанти масованих ударів по столиці країни-агресора Москві, а також по порту в Новоросійську.

Однак після стурбованості, висловленої в США через побоювання агресивної відповіді РФ, удари, приурочені до початку розв'язаної Кремлі війни, були відкладені, пише The Washington Post.

"Глава військової розвідки України Кирило Буданов планував сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння офіційних осіб у Вашингтоні. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого... всім, що є в розпорядженні ГУР", — йдеться в матеріалі.

Дивіться відео про те, як розвідка отримала доступ до гігабайтів російських даних.

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