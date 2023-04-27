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Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомо

Анна Ярославська
27 квітня 2023, 06:47 оновлено 27 квітня, 07:20
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Внаслідок терористичної атаки російських окупантів на Миколаїв на даний момент відомо про 1 загиблого, ще 23 людини поранені.
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РФ вдарила по Миколаєву ракетами Калібр / Фото: t. meBratchuk_Sergey

Вночі 27 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок в центрі міста.

За даними місцевих ЗМІ, чотири ракети прилетіли з боку моря, постраждали щонайменше 3 житлових будинки. Є жертви і постраждалі, людей дістають з-під завалів. За попередніми даними, на місці удару знайшли уламки ракет "Калібр".

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram, що в результаті обстрілу загинула одна людина, ще 15 - отримали поранення.

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Спочатку Кім повідомляв про п'ятьох постраждалих, двоє з яких перебували у важкому стані.

Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомо

Також зафіксовані прильоти в приватному секторі. За попередніми даними, ракетний удар було завдано із застосуванням комплексу С-300.

Одна з ракет влучила по історичній будівлі Миколаєва - вона була порожньою.

  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey
  • Ракетний удар по Миколаєву
    Ракетний удар по Миколаєву Фото: Суспільне, t.me/Bratchuk_Sergey

Пізніше спікер ОК Південь Наталія Гуменюк повідомила, що в результаті терористичної атаки на Миколаїв ракетами "Калібр", на даний момент відомо про 1 загиблого, ще 23 людини поранені.

скріншот

У пресслужбі Миколаївської ОВА повідомили, що зафіксовано влучання в історичну будівлю міста. Пошкоджено два приватних та один багатоповерховий будинок. Кількість постраждалих зросла до 20 осіб.

Пізніше у ОК Південь повідомили, що вночі ворог атакував Миколаїв чотирма ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Один приватний будинок зруйнований, ще один - пошкоджений, суттєві руйнування у житловій багатоповерхівці та історичній будівлі. Пожежу оперативно ліквідували, триває розбір конструкцій.

Наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителя міста, серед яких 1 дитина.

Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомо

Ракетні удари російських окупантів

Ближче до 9 травня країна-агресор Росія може здійснити масований ракетний удар по Україні. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Російська армія накопичує ракетний потенціал, однак це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня. Як сказав представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, ракетна загроза існує як в окремі дати, так і без них.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

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Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомо

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