РФ може готувати масований ракетний удар по Одесі: у ЗСУ назвали два ймовірних дні

Російські загарбники можуть планувати атаку, яку застосують для "шокового впливу".

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РФ може готувати масований ракетний удар по Одесі/ Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія може готувати масований ракетний удар по Одесі. Російська окупаційна армія може атакувати місто в одну зі знакових дат – 2 або 9 травня.

Про це розповіла керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса. Вона прокоментувала відсутність ворожих обстрілів Одеси останнім часом і зазначила, що російські загарбники можуть планувати "відстрочений ракетний удар".

"Не можна виключати, що вони (російські окупанти – ред.) готують відстрочений ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно", – зазначила Гуменюк.

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Також вона назвала ще одну ймовірну причин, чому останнім часом вороги могли не обстрілювати Одесу. Така пауза може бути викликана потужним штормом у Чорному морі й нестачею ракет в армії країни-агресорки РФ.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Загроза ракетних ударів РФ по Україні

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що метою ракетних атак Росії навесні і влітку стане транспортна інфраструктура. Він зазначив, що Росія зараз зосереджується на ударах у прифронтовій зоні.

Також Жданов зазначав: російські окупанти зрозуміли, що за допомогою ракетних ударів не в змозі "погасити" енергетичну систему України. Він наголосив, що, згідно з даними відкритих джерел, у РФ залишилося не більше 450 ракет всіх типів, тому Росія може змінити характер ударів по Україні.

У той же час полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що російські окупаційні війська до осені цього року можуть накопичити до 2,5 тисяч ракет. Тому восени можуть знову розпочатися масовані ворожі атаки. Полковник запасу підкреслив, що росіяни можуть зараз взагалі перестати бити ракетами по Україні, а просто збирати їх на осінь.

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