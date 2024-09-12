Графік вимкнення світла 13 вересня: в Укренерго дали хороший прогноз

Укренерго поки не планує вводити графіки вимкнення світла на 13 вересня.

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Графік вимкнення світла 13 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні у п'ятницю, 13 вересня, існуватиме необхідність ощадливого споживання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Водночас відомо, що поки не прогнозується введення графіків вимкнення світла.

"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Міністерство енергетики України 9 вересня повідомило, що російські війська за минулу добу здійснили обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в семи регіонах України. Під удар потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням.

Своєю чергою, незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження використання електроенергії і графіки вимкнення світла в Україні можуть бути ще упродовж 3-4 років. Адже нашій державі потрібно побудувати маневрові потужності й мати більше накопичувачів електроенергії.

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