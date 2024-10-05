В України можуть виникнути проблеми з використанням нових авіабомб від США

Нещодавно президент США Джо Байден заявив про передачу Україні авіабомб для винищувачів F-16 JSOW, які ЗСУ зможуть використовувати на власний розсуд. Однак у цього озброєння є певна специфіка.
Як пояснив в етері FREEДОМ авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап, Україна наразі обмежена у використанні літаків на великих висотах, адже це становить небезпеку ураження засобами ППО країни-агресора Росії.
"Цю бомбу може пускати лише літак F-16. Тому українські пілоти будуть змушені пускати її, розганяючи F-16 на малій висоті й потім відпускаючи її в режимі кабрування. Таким чином, ми зможемо використовувати її, в кращому випадку, на дистанціях 25-30, максимум — 40 км, не більше. Тому говорити про середню дальність чи якусь далекобійність бомби JSOW не доводиться", - додав він.відео дня
При цьому, сама JSOW, за словами авіаційного експерта, більше подібна на крилату ракету без двигуна. Вона досить точна і з висоти 10-12 тисяч метрів ця авіабомба може залітати аж на 120 кілометрів. Тому, якщо в України з'явиться можливість застосування JSOW на великих висотах, це справді стане посиленням далекобійності.
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Передача Україні авіабомб JSOW - що відомо
Нагадаємо, що 26 вересня США оголосили про те, що надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Ідеться про бомби з касетною боєчастиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км.
Це сталося навіть після того, як диктатор країни-агресорки Володимир Путін заявив, що у випадку, якщо країни НАТО будуть "прямо" брати участь у запуску ракет углиб Росії, РФ відреагує на це "заходами у відповідь".
Згодом стало відомо, що авіабомби JSOW, які Сполучені Штати Америки вирішили передати Україні, неможливо використовувати за прямим призначенням в умовах, що склалися, через щільність роботи ворожої ППО, однак для них можуть знайти інше застосування.
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