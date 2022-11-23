Ліквідований окупант / соцмережі

В Україні був ліквідований російський окупант, який раніше балотувався в депутати в Тверській області РФ.

41-річний уродженець Кімр Денис Лавров ліквідований 5 листопада, повідомив в Telegram OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

"Лавров у своєму повіті був відомий тим, що організував в Кімрах "Соціальне таксі", а в 2014 році балотувався в депутати міських зборів", - поділився Комахідзе.

Ліквідований окупант / росСМИ

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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