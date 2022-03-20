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Україна зможе себе прогодувати: у Зеленського розповіли, на скільки країні вистачить запасів

20 березня 2022, 09:40

Економіка країни потребує валютних надходжень, потрібно думати про експорт, сказав Ростислав Шурма.

пшениця
Україні вистачить запасів продовольства ще на декілька років / УНІАН

Запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та базових продуктів на складах в Україні вистачить ще на 3-5 років. Держава забезпечена з позиції продовольства і зможе себе прогодувати. Економіці країни потрібні валютні надходження, тому наразі слід думати про експорт. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що в Україні достатньо базових продуктів, щоб країна змогла себе прогодувати протягом декількох років. У держави є запаси пшениці, кукурудзи, соняшникової олії.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - пояснив чиновник.

Однак він також сказав, що для підтримки економіки Україні потрібні валютні надходження. Щоб витримати кризові часи, держава розробила програму підтримки посівної, яка включає пільгове фінансування аграріїв.

"Але ми повинні думати і про експорт, тому що валютні надходження, нам потрібно тримати баланс. І для того щоб витримати, ми розробили комплексну програму підтримки посівної, яка в першу чергу передбачає пільгове фінансування аграріїв для того, щоб вони могли закупити дизельне пальне, посівний матеріал і добрива, щоб провести посівну, яка вже зараз фактично починається", - підкреслив Ростислав Шурма.

Раніше держава на час військового стану запустила контроль над цінами в Україні на соціально значущі продукти. Йдеться про вартість таких продуктів, як хліб, крупи, курячі яйця, борошно, масло, м'ясо, овочі, ліки. Також регулюватиметься вартість палива.

viber
продукти харчування новини України Офіс президента
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