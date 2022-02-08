В Україні запустили спеціальний режим для IT-галузі.City

Першим резидентом дія.City стане міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut.
В Україні запускають " Дія.City". Влада припускає, що таким чином країна стане найбільшим ІТ-хабом Європи.
Станом на 8 лютого до неї можуть приєднатися й іноземні компанії, заявив президент України Володимир Зеленський на "Diia Summit".
"Це цифрова столиця електронної держави. Це один з кращих податкових і правових режимів на планеті. На планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній і спартапів", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, завдяки "Дія."Частка ІТ у ВВП нашої держави зросте з 4% до 10% , а доходи галузі до 16,5 млрд дол.
Першим резидентом дія.City стане міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut, яка представлена в 36 країнах світу і є найдорожчим стартапом Великобританії.
Що таке " Дія.City"
Як відомо 14 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні податковий закон № 5376 про " Дія.City". Рішення підтримали 285 депутатів.
Згідно з проектом, спеціальні ставки для IT-компаній складуть 5% податку на дохід фізичних осіб, єдиний соціальний внесок у розмірі 22% мінімальної заробітної плати та військовий збір у розмірі 1,5%.
При цьому компанії зможуть вибирати між податком на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (СНТ) за ставкою 9%.
Читайте також:
- Як згенерувати covid-сертифікат в додатку" Дія " і на порталі
- У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія"
- Оформлення субсидій та перерахунок пенсій: у додатку" Дія " з'явилися 7 нових послуг
- Українці можуть стати донорами після смерті за допомогою "Дія": Рада спростила процедуру трансплантації
- На порталі " Дія " з'явилися нові сертифікати: як їх згенерувати