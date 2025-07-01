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Тарифи подорожчають на 50%: українцям підвищать вартість комуналки після війни

Віталій Кірсанов
1 липня 2025, 11:22оновлено 1 липня, 12:22
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В Україні тарифи на опалення та гаряче водопостачання залишаються під дією цінових мораторіїв від початку війни.
Після війни на українців чекає новий стрибок цін на комуналку
Після війни на українців чекає новий стрибок цін на комуналку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Тарифи на електроенергію для населення підвищували у 2023 і 2024 рр.
  • Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення

Незважаючи на підвищення цін на електроенергію, українські тарифи для населення все ще далекі від ринкових. Однак зростання тарифів не має залишити без захисту вразливі домогосподарства. Про це йдеться в Меморандумі МВФ.

Як наголошується в документі, тоді як поточним пріоритетом влади є усунення наслідків війни в енергетичному секторі, також необхідно терміново підготувати план післявоєнних реформ і вирішити старі структурні проблеми.

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За даними МВФ, хоча тарифи на електроенергію для населення підвищували у 2023 і 2024 роках з дуже низького рівня, тарифи на опалення та гаряче водопостачання залишаються під дією цінових мораторіїв з початку війни.

"Не дивлячись на ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, в той час як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ", - йдеться в документі.

Тому Україні необхідний план зі створення стійкого сектору в післявоєнний період, у якому тарифи на комунальні послуги відповідатимуть рівню окупності витрат і буде впроваджено нову методику розрахунку тарифів з урахуванням соціальних чинників, вважають у МВФ.

Підвищення тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики, полегшити боргове навантаження в окремих його частинах і стимулюватиме конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії, а також мотивуватиме заходи з підвищення енергоефективності.

"Водночас необхідно захистити найбільш вразливі домогосподарства від наслідків підвищення тарифів, зокрема, за рахунок перегляду житлово-комунальної субсидії з метою підвищення її ефективності та точності надання. Одним із ключових завдань при цьому стане коректне визначення вразливих домогосподарств, які потребують підтримки", - додали у фонді.

До речі, нинішній тариф на електроенергію в Україні на рівні 4,32 грн/кВт-год продовжено до кінця жовтня 2025 року. Уряд України два останні роки різко підвищував тарифи на електроенергію для населення з 1 червня:

  • у 2023 році тариф збільшився на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
  • 2024 року тариф зріс на 64% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води. Близько 100% газу населенню продає "Нафтогаз" за ціною 7,96 грн за тисячу кубометрів із ПДВ. Ринкова ціна в травні була на рівні 15,5 грн за 1 кубометр без ПДВ.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть підвищити тарифи на воду. Тепер пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів.

Зі свого боку директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін попереджав, що тарифи на опалення і воду зростуть до 50%. Він зазначив, що за фактом закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до "економічно обґрунтованого тарифу".

Також повідомлялося, що в Україні змінили умови нарахування житлових субсидій. Зокрема, тепер багатодітним сім'ям буде простіше отримати гроші.

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