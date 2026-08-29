Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ставка на "павутину": Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією

Юрій Берендій
29 серпня 2026, 17:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Стратегія Хмари передбачає відмову від радянської моделі війни.
Ставка на 'павутину': Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією
Стратегія Хмари - чому Україні доведеться воювати за новими правилами / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Ключові тези:

  • Хмара закликає Україну створити власний спосіб ведення війни
  • Основою нового підходу має стати стратегія "павутини"
  • Міністр вважає, що Україна має реальний шанс перемогти РФ

Україна не зможе перемогти Росію, копіюючи радянську модель ведення війни, тому має створити власний спосіб боротьби. Міністр оборони Євгеній Хмара вважає, що одним із прикладів такого підходу має стати концепція "павутини". Про це повідомляє американське видання The National Interest у матеріалі про нового міністра оборони України Євгенія Хмару.

Видання нагадує, що раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій Служби безпеки України, а згодом керував самою спецслужбою. За його керівництва Україна активізувала далекобійні атаки на стратегічні об'єкти в Росії, зокрема на підприємства нафтопереробної галузі.

відео дня

Тепер перед новим главою Міноборони стоїть значно ширше завдання. Він має керувати системою, від якої залежить забезпечення українських військ озброєнням, особовим складом і ресурсами, а також вибудовувати взаємодію з новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим.

Одним із ключових напрямів Хмара вважає створення умов для швидкого розвитку та впровадження нових рішень на фронті. За його словами, держава має не лише реагувати на технологічні зміни, а й допомагати тим, хто здатен адаптувати їх до потреб війська.

"Ми не можемо безпосередньо створювати технології. Завдання держави полягає в тому, щоб створити умови, за яких люди впроваджують і вдосконалюють технології на полі бою, яке оновлюється кожні кілька місяців", - сказав Хмара.

Окремо міністр висловився про проблему поповнення війська. Він вважає, що рішення залежить не лише від закликів до суспільства, а й від того, наскільки люди довіряють системі та розуміють перспективи служби.

"Люди йдуть добровольцями, коли вірять, що зможуть вплинути на хід подій і що виживуть. Покращуйте умови служби - і бажання служити з’явиться само собою", - зазначив Хмара.

Водночас головною військовою проблемою він називає необхідність відійти від симетричного протистояння з Росією. На його думку, Україна не повинна намагатися відтворювати модель армії противника, а має шукати власні асиметричні рішення.

"Мала радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Україна має створити власний метод ведення бою. Цей метод виглядає як "Павутина"", - наголосив Хмара.

Авторка матеріалу The National Interest вважає, що перевагою нового міністра може стати його системне бачення війни. Йдеться не лише про проведення окремих операцій, а про поєднання технологій, ресурсів, кадрових рішень і міжнародної підтримки в єдину стратегію.

Хмара переконаний, що нинішнє покоління українців отримало шанс змінити історичний сценарій багатовікового протистояння з Росією.

"Україна завжди знала трагедії, її історія - це довгий перелік таких подій. Те, що відрізняє це покоління від усіх попередніх, - це те, що воно має реальний шанс перемогти ворога", - сказав Хмара.

Важливе місце у власному баченні майбутньої боротьби міністр відводить і співпраці зі Сполученими Штатами. За даними видання, він розглядає ці відносини як партнерство, у якому обидві сторони мають робити власний внесок.

Євген Хмара
Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка генерала Келлога

Війна Росії проти України найближчим часом не завершиться, оскільки Володимир Путін не планує зупиняти бойові дії, вважає генерал Кіт Келлог. Про це повідомив колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

Келлог визнав, що раніше очікував значно швидшого розвитку подій. За його словами, головна перешкода для припинення бойових дій полягає у позиції Кремля та небажанні російського керівництва зупинятися.

"Торік на День незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з’їздів, як ми кажемо, щоб зупинити і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях", - зауважив Келлог.

На думку генерала, ризик полягає і в подальших амбіціях Кремля. Він не очікує, що російський лідер добровільно обмежиться вже захопленими районами України.

"Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу", - припустив він.

Водночас Келлог переконаний, що Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не мають інформації про конкретні плани та терміни нового раунду переговорів між Україною та РФ. Москва не підтверджує можливість проведення переговорів на початку осені і нібито залишається готовою до їх продовження. Пєсков також повідомив, що Москва продовжує контакти зі Сполученими Штатами на робочому рівні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України завдали успішних ударів по території Росії. Президент додав, що одним із уражених об’єктів став Ярославський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 1000 км від лінії фронту. За словами Зеленського, бійці СБУ вразили також ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі.

Президент також повідомив про плани нарощення виробництва далекобійних БПЛА для ударів по РФ. Глава держави поставив мету - 1000 далекобійних дронів на день як ціль збільшення ударної спроможності. Він також вказав, що станом на зараз середній показник становить понад 300 таких далекобійних дронів на добу.

Читайте також:

Про особу: Євген Хмара

Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду міністра оборони України.

До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.

З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора.

З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка).

З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо

В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо

19:19Україна
Ставка на "павутину": Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією

Ставка на "павутину": Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією

17:10Війна
В Україні ввели обмеження на базові продукти: список товарів та причини рішення

В Україні ввели обмеження на базові продукти: список товарів та причини рішення

16:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художниці біля мольберту за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художниці біля мольберту за 47 с

Змішування бананової шкірки з содою: кухонний трюк з дивовижним ефектом

Змішування бананової шкірки з содою: кухонний трюк з дивовижним ефектом

Як позбутися накипу в електричному чайнику за 15 хвилин без оцту

Як позбутися накипу в електричному чайнику за 15 хвилин без оцту

Гороскоп на завтра, 30 серпня: Ракам - подарунок, Левам - сварка

Гороскоп на завтра, 30 серпня: Ракам - подарунок, Левам - сварка

Ніжний запечений перець із часником на зиму: рецепт, який захочеться повторити

Ніжний запечений перець із часником на зиму: рецепт, який захочеться повторити

Останні новини

20:07

Магнітні бурі у вересні — науковці назвали найнебезпечніші дні місяця

19:58

Кінець важкого періоду та новий початок: гороскоп Таро для Тельців на вересень 2026

19:31

Кава та чай стануть смачнішими та кориснішими: що рекомендують додаватиВідео

19:20

Кому карти обіцяють важливий вибір і фінансове зростання: прогноз Таро на вересень 2026Відео

19:19

В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
19:16

Слово "висипатися" вживають неправильно: як українською говорити про сон

19:10

Як перевірити незнайомий номер телефону — спосіб, який одразу покаже ім'я

19:10

Росія встановила рекорд за кількістю ракетних атак: Коваленко зробив тривожний прогноз на осінь-зимуПогляд

18:32

Путін вигадав нове цинічне виправдання для війни в Україні

Реклама
18:31

Як підготувати моркву до зберігання на зиму — мити чи залишати сухою

18:27

РФ готує новий напрямок для наступу, під загрозою велике місто – NYT

18:02

Де не можна зберігати борошно вдома — прикмети предків про багатство в домі

18:00

Ще не пізно: що посадити у вересні та отримати врожай до зими, секрет городниківВідео

17:34

Чому вибухає домашня консервація — помилки, які псують закрутки на зиму

17:29

Тест на IQ: потрібно знайти метелика серед квітів за 7 секунд

17:28

Засмічення зникне на очах: сантехнік вразив несподіваним способом прочищення трубВідео

17:10

Ставка на "павутину": Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією

17:00

Гаррі та Меган допомогли переїхати до Англії: хто за цим стоїть

16:59

В Україні ввели обмеження на базові продукти: список товарів та причини рішенняФото

16:46

Що варто смажити першим — м'ясо чи цибулю: як зберегти соковитість страви

Реклама
16:32

Амаль Клуні вирушила на побачення з чоловіком: що вона одягла

16:29

Повітряні тривоги дорого обходяться Україні: розкрито головний фактор ризику

16:28

Навіщо листя м'яти кладуть у вимкнену духовку: практичне пояснення

16:24

Переїзд, ремонт і затримка виплат: кому Уран перекреслить усі плани у вересні 2026Відео

16:09

Чому не можна засипати оголене коріння дерев землею: несподівана причинаВідео

15:59

Гороскоп Таро на завтра, 30 серпня: Рибам — довіритися інтуїції, Ракам — небезпека

15:56

Досвідчені господині перед сном насипають кавову гущу в унітаз: для чого

15:47

Гороскоп Таро на тиждень 31 серпня – 6 вересня: Терезам — любов, а Дів - прорив

15:29

Навіщо бризкати оцет на шкарпетки — несподівана порада з прання

15:19

В Україні масово закривають магазини: економіст пояснив, в чому причина

15:17

Міноборони вийшло з важливим указом після трагедії під Києвом - з'явились нові деталіФото

15:07

Незвичне українське слово "поворозка": що воно насправді означає

15:01

Як почистити дерев'яні шафи на кухні: простий спосіб видалити жир

14:51

Чоловік телеведучої повідомив, коли з Києва почнуть літати пасажирські літаки

14:50

Удар по складу боєприпасів під Києвом: кількість загиблих знову різко зрослаФото

14:32

Класичні шафи можуть залишитися в минулому: яке рішення робить оселю просторішою

14:10

Чому не можна мити підлогу гарячою водою: все вирішує один нюанс

13:59

Прямий шлях до пожежі: чим не можна топити піч і як правильно сушити дрова

13:46

Загинули діти, є багато поранених: РФ від ранку атакує Київ та область, що відомо

13:37

Принц Вільям завдав серйозного удару принцу Гаррі: що він зробив

Реклама
13:13

П'яти стануть м'якими, як у немовляти: як зробити просту ванночку всього за 10 хвилин

13:12

Китайський гороскоп на завтра, 30 серпня: Козлам — сварки, Драконам — відпочинок

13:07

Чому Київ особливо вразливий до повітряних тривог - наслідки відчуває вся Україна

12:32

Селін Діон з'явилася на публіці вперше за два роки: як вона виглядає

12:26

Росія готує наступ ще на 2 області України: в ОП попередили про нову фазу війни

12:24

Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин: експерт розкрив мету ворога

11:51

Кількість жертв зросла до 27, зруйновано десятки будинків: деталі удару по Київщині

11:31

"В думках я ще живу з ним": Саша Норова про почуття, що не згасають

11:19

Злякалися вибухів: під Києвом господарі шукають своїх улюбленців (список та контакти)

10:50

Товари зникають із магазинів через удари РФ по складах: чи загрожує Україні дефіцит

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниАвтоУсе про салоПранняПрибирання
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти