Ставка на 'павутину': Хмара назвав спосіб перемоги України у війні з Росією

Стратегія Хмари передбачає відмову від радянської моделі війни.

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Стратегія Хмари - чому Україні доведеться воювати за новими правилами / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Ключові тези:

Хмара закликає Україну створити власний спосіб ведення війни

Основою нового підходу має стати стратегія "павутини"

Міністр вважає, що Україна має реальний шанс перемогти РФ

Україна не зможе перемогти Росію, копіюючи радянську модель ведення війни, тому має створити власний спосіб боротьби. Міністр оборони Євгеній Хмара вважає, що одним із прикладів такого підходу має стати концепція "павутини". Про це повідомляє американське видання The National Interest у матеріалі про нового міністра оборони України Євгенія Хмару.

Видання нагадує, що раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій Служби безпеки України, а згодом керував самою спецслужбою. За його керівництва Україна активізувала далекобійні атаки на стратегічні об'єкти в Росії, зокрема на підприємства нафтопереробної галузі.

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Тепер перед новим главою Міноборони стоїть значно ширше завдання. Він має керувати системою, від якої залежить забезпечення українських військ озброєнням, особовим складом і ресурсами, а також вибудовувати взаємодію з новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим.

Одним із ключових напрямів Хмара вважає створення умов для швидкого розвитку та впровадження нових рішень на фронті. За його словами, держава має не лише реагувати на технологічні зміни, а й допомагати тим, хто здатен адаптувати їх до потреб війська.

"Ми не можемо безпосередньо створювати технології. Завдання держави полягає в тому, щоб створити умови, за яких люди впроваджують і вдосконалюють технології на полі бою, яке оновлюється кожні кілька місяців", - сказав Хмара.

Окремо міністр висловився про проблему поповнення війська. Він вважає, що рішення залежить не лише від закликів до суспільства, а й від того, наскільки люди довіряють системі та розуміють перспективи служби.

"Люди йдуть добровольцями, коли вірять, що зможуть вплинути на хід подій і що виживуть. Покращуйте умови служби - і бажання служити з’явиться само собою", - зазначив Хмара.

Водночас головною військовою проблемою він називає необхідність відійти від симетричного протистояння з Росією. На його думку, Україна не повинна намагатися відтворювати модель армії противника, а має шукати власні асиметричні рішення.

"Мала радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Україна має створити власний метод ведення бою. Цей метод виглядає як "Павутина"", - наголосив Хмара.

Авторка матеріалу The National Interest вважає, що перевагою нового міністра може стати його системне бачення війни. Йдеться не лише про проведення окремих операцій, а про поєднання технологій, ресурсів, кадрових рішень і міжнародної підтримки в єдину стратегію.

Хмара переконаний, що нинішнє покоління українців отримало шанс змінити історичний сценарій багатовікового протистояння з Росією.

"Україна завжди знала трагедії, її історія - це довгий перелік таких подій. Те, що відрізняє це покоління від усіх попередніх, - це те, що воно має реальний шанс перемогти ворога", - сказав Хмара.

Важливе місце у власному баченні майбутньої боротьби міністр відводить і співпраці зі Сполученими Штатами. За даними видання, він розглядає ці відносини як партнерство, у якому обидві сторони мають робити власний внесок.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка генерала Келлога

Війна Росії проти України найближчим часом не завершиться, оскільки Володимир Путін не планує зупиняти бойові дії, вважає генерал Кіт Келлог. Про це повідомив колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

Келлог визнав, що раніше очікував значно швидшого розвитку подій. За його словами, головна перешкода для припинення бойових дій полягає у позиції Кремля та небажанні російського керівництва зупинятися.

"Торік на День незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з’їздів, як ми кажемо, щоб зупинити і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях", - зауважив Келлог.

На думку генерала, ризик полягає і в подальших амбіціях Кремля. Він не очікує, що російський лідер добровільно обмежиться вже захопленими районами України.

"Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу", - припустив він.

Водночас Келлог переконаний, що Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не мають інформації про конкретні плани та терміни нового раунду переговорів між Україною та РФ. Москва не підтверджує можливість проведення переговорів на початку осені і нібито залишається готовою до їх продовження. Пєсков також повідомив, що Москва продовжує контакти зі Сполученими Штатами на робочому рівні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України завдали успішних ударів по території Росії. Президент додав, що одним із уражених об’єктів став Ярославський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 1000 км від лінії фронту. За словами Зеленського, бійці СБУ вразили також ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі.

Президент також повідомив про плани нарощення виробництва далекобійних БПЛА для ударів по РФ. Глава держави поставив мету - 1000 далекобійних дронів на день як ціль збільшення ударної спроможності. Він також вказав, що станом на зараз середній показник становить понад 300 таких далекобійних дронів на добу.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду міністра оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ. З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора. З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка). З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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